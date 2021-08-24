По 2100 рублей на каждого пенсионера: кто получит новую выплату

Российским пенсионерам президент РФ Владимир Путин сообщил о новой разовой выплате.

Глава государства рассказал, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат пожилые россияне, передает PRIMPRESS . Эта помощь будет выплачиваться только один раз, и она носит региональный характер.

В Ивановской области, к примеру, помощь из регионального бюджета уже могут получить все пенсионеры от 65 лет. Губернатор региона Станислав Воскресенский распорядился выплатить пенсионерам денежную компенсацию в размере 2,1 тыс. рублей.

Как объяснил Воскресенский, данная выплата является компенсацией за заблокированные транспортные карты в период с ноября 2020 года по май 2021 года, когда они не работали в связи с пандемией. Пенсионеры, которые пользовались транспортом в этот период, были вынуждены платить полную сумму за проезд.

«И так жизнь сейчас тяжелее, цены выросли, а тут еще и за транспорт приходилось доплачивать. Мы все посчитали, и выплаты начнутся в ближайшее время», – подчеркнул глава региона.

Важно отметить, что компенсация будет выплачиваться автоматически, а начислит ее региональное управление соцзащиты. Деньги поступят либо на карту, либо их принесет почтальон вместе с пенсией. Но если компенсацию пенсионер не получит, то можно до 31 октября обратиться с этим вопросом в отделение соцзащиты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей