В Пенсионном фонде России анонсировали начисление новых социальных и пенсионных выплат для россиян. Указывается, что денежное поступление в размере
Терапевт, специалист по рефлексотерапии города Монбризон Лаура Кэтрин Дубьен заявила, что выступает против обязательной вакцинации. Она предпочитает
О причинах роста заболеваемости COVID-19 после вакцинации рассказал эксперт Минздрава. Стоит отметить, что информация об увеличении суточного числа
Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» повторили культовый снимок с американскими солдатами, который был сделан во
На страницах портала Le Media En 4-4-2 появилось письмо бельгийского доктора Тьери Эртога, в котором он рассказывает о тяжелых последствиях для себя
В Пенсионном фонде России объяснили, кому из пенсионеров можно получить выплату в размере 10 тыс. рублей. Ведомство объясняет, что эту выплату
В Израиле спрос на поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 вырос на 25 процентов. Об этом сообщила на страницах The Media Line журналистка
Российский военный эксперт Алексей Леонков раскрыл тайный план США по Афганистану. По его словам, трусливый побег афганской армии и «подарок» в виде
Генерал ВСУ Игорь Гордийчук заявил о том, что война в Крыму обернулась бы утратой всей Украины. В интервью изданию «Левый берег» Гордийчук отметил,
Вакцинация от коронавируса в России, как и в мире, продолжается. Большинство людей переносят прививки легко, не сталкиваясь с выраженными побочными
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