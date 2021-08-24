В ПФР объяснили, кто из пенсионеров может получить дополнительную выплату в 10 тысяч рублей

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В ПФР объяснили, кто из пенсионеров может получить дополнительную выплату в 10 тысяч рублей
Экономика

В Пенсионном фонде России объяснили, кому из пенсионеров можно получить выплату в размере 10 тыс. рублей.

Ведомство объясняет, что эту выплату предоставляют пенсионерам 64/68 лет по всей России. Но выплачивают ее не из-за достижения определенного возраста. Получить данную финансовую помощь могут те российские пенсионеры, которые имеют трудовой стаж не менее 12 лет и пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах.

Указ о назначении данной выплаты уже подписал президент РФ Владимир Путин. Указ продлевает выплату средств на шесть месяцев, и получить ее могу женщины 1957 года рождения и мужчины 1953 года рождения.

Выплата идет из накопительных пенсий граждан.

Важно учитывать, что выплачиваются эти деньги только в случае, если размер пенсионных накоплений не превышает 5% от суммы пенсии. При назначении выплаты учитывается также сумма фиксированной выплаты к пенсии.

В среднем размер данной выплаты равен 10 тыс. рублям и в августе ее уже начали получать пенсионеры по всей стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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