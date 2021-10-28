В мире поствакцинальные осложнения от ковида исчисляются тысячами, в России открытая статистика отсутствует

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В мире поствакцинальные осложнения от ковида исчисляются тысячами, в России открытая статистика отсутствует
Здоровье

В Петербурге, как мы уже ранее сообщали, прошла конференция «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России», участие в которой приняли медики, ученые и независимые эксперты. В ходе дискуссии поднимались важнейшие темы, в том числе и те, которые особенно волнуют наших соотечественников - о поствакцинальных осложнениях.

На конференции одним из докладчиков выступила Дина Гибсон. Эксперт привела статистику системы VAERS, согласно которой в США за 10 месяцев официально зарегистрировано почти 17 тысяч летальных исходов, наступивших вскоре после вакцинации, - в большинстве своем, через два-три дня после инъекции.

Имеется и другая неприглядная статистика - VAERS зафиксировано почти 25 тысяч инвалидностей, свыше 2 тысяч выкидышей и более 9 тысяч миокардитов. Эксперты полагают, что эти цифры на самом деле не отвечают действительности и существенно занижены, но важный момент - статистика в США все равно показывает, что произошло после вакцинации. Как и в Британии, где официально умершими после вакцинации считаются 1,7 тысяч человек. Также в стране было зафиксировано 19 тысяч сердечно-сосудистых осложнений и около 44 тысяч осложнений репродуктивной функции. А вот в России, подчеркнула Гибсон, реестра поствакцинальных осложнений, судя по всему, нет. Если верить властям, у нас в стране все хорошо.

«Российские вакцины работают, случаев поствакцинальных осложнений не отмечается», - заявляла летом вице-премьер Татьяна Голикова.

Правозащитник Денис Шульга, в свою очередь, отметил, что по закону Росздравнадзор и Роспотребнадзор обязаны вести учет и контроль поствакцинальных осложнений. Получается, они либо не ведут эту статистику, или же не делают ее достоянием общественности, и это совершенно не способствует повышению уровня доверия к вакцине.

Шульга рассказал, что только проект "Стовакцизм" располагает базой из 430 сообщений о летальных исходах после вакцинации. Причем речь идет о вполне конкретных людях, утверждает он, с фамилиями и документами.

Врач-терапевт Софья Науменко также выступила на конференции и поделилась своими наблюдениями. По ее словам, так много заболевших людей после вакцинации с осложнениями срочными и отсроченными она никогда не видела.

«Вакцины, вероятно, вызывают те же симптомы, что и так называемый постковидный синдром, который нередко проявляется у людей через какое-то время после COVID-19. Это говорит о следующем: либо вакцина неэффективна, либо она является причиной таких же симптомов – и тогда это основание для ее немедленного отзыва», - сказала Науменко.

На конференции также прозвучали предположения о том, что по числу заболевших статистика специально завышается для того, чтобы ввести ограничения, ибо даже в самых привитых регионах ситуация ненамного лучше, чем там, где вакцинированных немного, передает издание «Накануне».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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