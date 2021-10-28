Доктор наук Бальхаев объяснил, почему вакцину от коронавируса COVID-19 разработали так быстро

Почему прививку от коронавируса COVID-19 разработали так быстро? Этим вопросом задаются многие граждане в России, и это одна из причин недоверия людей к доступным препаратам, которая сказывается на темпах вакцинации. Ответил на него в беседе с изданием «БайкалМедиаКонсалтинг» доктор медицинских наук, доцент БГУ Илларион Бальхаев.

По его словам, учеными института им. Гамалеи научные разработки велись уже давно. И к моменту, когда мир охватила пандемия коронавируса, рекомбинантная вакцина по сути уже была создана. Исследователям оставалось только разобраться в генетическом коде, который был открыт еще в 20-ом году, отметил Бальхаев.

«Когда вакцина была открыта, то мы предложили ее не только жителям России, но и соседних государств. В связи с тем, что параллельные работы шли, эта вакцина оказалась самая лучшая. С точки зрения не только ученых России, но и государств, которые выкупили у нас эту вакцину», – пояснил доктор медицинских наук.

В заключение он напомнил, что антиковидную вакцину на текущий момент закупают у РФ более 40 стран, а это самое лучшее доказательство в пользу того, что она эффективна и безопасна.

А меж тем специалисты указывают на то, что особенностью нынешнего подъема заболеваемости COVID-19 является переход эпидпроцесса в детскую популяцию, для которой прививки пока недоступны.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Бурятии Ирина Жугдурова сообщила, что снижение темпов прироста заболеваемости среди взрослых людей говорит о том, что вакцинация эффективна.

Поэтому формирование достаточной иммунной прослойки населения на сегодня является одной из ключевых задач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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