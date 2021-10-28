Профессор Шафалинов объяснил, как защититься от коронавируса COVID-19 без вакцинации

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов назвал способ защититься от коронавирусной инфекции без применения вакцинации. Врач указал, что при определяющим фактором защиты организма является правильный позитивный настрой человека, соблюдение карантинных мер и усиленное внимание к гигиене рук. Об этом пишет «ИА Красная Весна».

Врач-хирург высшей квалификационной категории Владислав Шафалинов напомнил, что в формировании большинства заболеваний определяющую роль играет ментальное здоровье — если пациент страдает тревожностью, паническими настроениями, депрессивными мыслями и расстройством сна, он имеет более высокие риски инфицироваться вирусом. При этом эксперт подчеркнул, что соблюдение карантинных мер, социальной дистанции и ношение маски являются очень важными факторами профилактики ковида.

«Следует напомнить, что по статистике большинство заражений ковидом проходит в бессимптомной форме. Необходимо спокойно принять этот факт, не паниковать, внимательно относиться к своему здоровью и вовремя сдавать тесты на наличие инфекции», - прокомментировал Владислав Шафалинов.

Врач добавил, что если заражение ковидом все-таки произошло, и болезнь перетекла в среднюю или тяжелую форму, крайне важно лечиться по правильным протоколам, принятым ВОЗ.

«При терапии ковида необходимо применять те препараты, которые будут активизировать естественный иммунитет человека, а не создавать искусственный», - резюмировал специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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