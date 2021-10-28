Инфекционист Хоменко: Вакцины от COVID-19 оказались не настолько эффективны, как ожидали

Вакцины от коронавируса оказались не такими эффективными, как этого все ожидали, заявляет врач-инфекционист центральной горбольницы Ростова-на-Дону Ирина Хоменко.

В Ростовской области снова введены жесткие карантинные меры, и они, уверена Хоменко, были бы эффективными, если бы люди их соблюдали. Это уже происходило ранее, и сейчас снова в локдаун многие не будут сидеть дома, а отправятся в лучшем случае на дачу. Но многие отправятся отдыхать большими компаниями, поедут к родным, или вовсе улетят за границу, что, как считает Хоменко, демонстрируют «полную безответственность» россиян, передает ИА Красная Весна .

«Это вообще, может быть, самая эффективная мера. Сиди дома, если выходишь — носи маску, держи дистанцию. Я считаю, что это самое эффективное мероприятие. Понимаете, вакцина оказалась не настолько эффективна, как ожидали», — добавила она.

Хоменко предлагает ввести на время локдауна ограничения на поездки и по стране, и за границу. По ее мнению, без таких ограничений карантинные меры не дадут положительных результатов.

Врач отметил, что вакцинация не дала того результата, на который рассчитывали изначально. Проблема в том числе и в том, что не все вакцинируются. Пока же вакцинация половины населения не остановила эпидемию, а значит, необходимы жесткие ограничения, которые позволят разорвать цепочки заражения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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