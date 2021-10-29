NI: турецкие беспилотники на Украине стали настоящей «болью» России

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NI: турецкие беспилотники на Украине стали настоящей «болью» России
Политика / Украина

Отношения межу Турцией и Москвой могут ухудшиться из-за поставок Украине турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом на страницах The National Interest (NI) пишет американский военный эксперт Калеб Ларсен.

О том, что ВСУ начали применять дроны Bayraktar TB2 против самопровозглашенных республик Донбасса поступило несколько сообщений. В частности, прозвучало сообщение  о том, что Bayraktar TB2 сбросил бомбу на артиллерийское орудие, находящееся в районе населенного пункта Гранитное.

«Турецкие беспилотники Украины стали настоящей болью для России», — пишет американский эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже указал на то, что передача подобных видов вооружения Украине повлечет ухудшение отношений между Москвой и Анкарой, но, что немало важно, дестабилизирует ситуацию в Донбассе.

Тем не менее, пишет Калеб Ларсен, Турция не только поставляет Украине свои дроны, но также способствовала созданию на территории Украины учебного центра и планирует создать совместное предприятие по сборке беспилотников.

И это, уверен эксперт, в итоге может нарушить хрупкий дипломатический баланс межу Россией и Турцией, и в таком случае Анкаре вряд ли удастся заключить контракт на покупку второй партии российских ЗРК С-400.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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