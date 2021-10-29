Россияне получают QR-код без полной вакцинации от COVID-19

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Россияне получают QR-код без полной вакцинации от COVID-19
В России

Некоторые россияне, которые поставили только одну из двух доз «Спутника V», уже получили QR-код. Об этом сообщает URA.RU, отмечая, что это, в частности, касается части жителей Свердловской области и Пермского края. При этом чиновники затрудняются объяснить этот сбой системы.

«22 октября я поставил первую прививку „Спутник V“ в центральной городской клинической больнице №3 Екатеринбурга. Почти сразу пришел сертификат вакцинации от COVID-19. Там же высветился QR-код», — рассказал на условиях анонимности один из получателей кода.

Это не один такой случай. И этом притом, что на Госуслугах черным по белому написано, что сертификат с QR-кодом должен появиться после того, как человек пройдет полный курс вакцинации.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области подтвердили, что в правила получения QR-кодов изменения не вносились. Они должны приходить после того, как человек пройдет полный курс иммунизации.

«Необходимо понимать, что в случае с двухкомпонентной вакциной полноценный иммунный ответ после прохождения первого этапа вакцинации, как правило, не формируется. Нужно обязательно пройти ревакцинацию», — прокомментировали в штабе, добавив, что россияне должны быть в первую очередь заинтересованы в том, чтобы привиться для защиты своей жизни и здоровья, а не делать это для получения QR-кода.

Из материала агентства следует, что пока непонятно, как будут действовать власти в сложившейся ситуации. Но эксперты портала «стопкоронавирус.рф» уверены, что если электронный документ появился на портале, то он уже «никуда не исчезнет».

Возможно, речь идет о единичных ошибках в предоставлении кодов. 

Основатель приложения «Здоровье.ру», член общественного совета Минздрава РФ Эрик Бровко отметил, что сейчас трудно оценить масштаб проблемы и следует разбираться в каждом конкретном случае.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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