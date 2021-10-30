Вирусолог Чепурнов назвал российских ученых самым слабым звеном во время пандемии коронавируса

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Вирусолог Чепурнов назвал российских ученых самым слабым звеном во время пандемии коронавируса
В России

Доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов в своем интервью изданию «Бизнес Онлайн» назвал ученых России самым слабым звеном во время пандемии коронавируса. По его мнению, это произошло потому, что наука по особо опасным инфекциям, по эпидпроцессам перешла под юрисдикцию Роспотребнадзора.

Ведомство, по словам Чепурнова, научным учреждением не является. Его специалисты не имеют представления о том, как организовать науку страны и в какую сторону двигаться.

«Что касается ученых, то здесь, к сожалению, на мой взгляд, у нас самое слабое звено. У нас вообще произошла какая-то, я бы сказал, диверсификация научно-исследовательских понятий, - говорит он. - Вместо проведения экстренных научных изысканий и их публикаций у нас с самого главного научного центра пошла манера делать публичные заявления».

Чепурнов критикует Роспотребнадзор за то, что он, по его мнению, не может поставить перед учеными задачи и цели, вследствие чего нет возможности спрогнозировать развитие ситуации. А ведь главная задача ведомства, отмечает Чепурнов, это проведение конкретных мероприятий на местах в соответствии именно с рекомендациями ученых.

«Именно здесь и именно в этом наблюдаются самые узкие моменты. За какой бы пример мы ни взялись, не увидим ни нормальной достоверной публикации, ни, соответственно, никаких прогнозов. Я не вижу ни одного прогноза от грамотных эпидемиологов с именами, которые хорошо знают эти процессы», - делится своим мнением вирусолог.

Чепурнов, комментируя ситуацию с распространением коронавируса в стране, допускает, что Россию накроет более высокая ковид-волна в будущем, невзирая на то, что переболевших в стране очень много и порядка 30-40 миллионов привитых.

По его словам, «горючего материала» для инфекции все равно остается еще очень много. И причина этого в том, что упущено драгоценное время, во время которого надо было бы принимать активные меры в вопросах вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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