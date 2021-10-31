Турция грозится ударить по российским военным в Сирии

Турция грозится ударить по силам России в Сирии в случае нарушения Москвой обещаний по курдам. Об этом сообщает ресурс Авиа.про. Свои выводы авторы заметки сделали на основе довольно резкого заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, Москва не сдержала обещания разобраться с курдами, поэтому Анкара оставляет за собой право действовать по своему усмотрению.

«РПК — угроза для всех нас. И для них, и для нас. В последнее время нападения YPG / РПК участились. Увы, ни РФ, ни Соединенные Штаты не сдержали обещаний об их отводе. Поэтому в этих условиях мы должны сами делать все необходимое. Об этом сказал и наш уважаемый президент», - сказал Чавушоглу.

Российское издание увидело в этих его словах угрозу ударить даже по базам с российскими военнослужащими.

Ранее СМИ сообщили о том, что на пропускных пунктах и блокпостах курдских формирований на севере САР были водружены российские флаги. На части объектов были размещены российские военнослужащие. Этот факт, разумеется, вызвал недовольство Анкары.

Турецкие военные аналитики поспешили выступить по местному телевидению и напомнили, что Москва целиком зависима от Турции в плане снабжения своих сил в Сирии, которое осуществляется через Босфор и Дарданеллы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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