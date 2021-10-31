Турция грозится ударить по российским военным в Сирии

Image 16+
Турция грозится ударить по российским военным в Сирии
Сирия

Турция грозится ударить по силам России в Сирии в случае нарушения Москвой обещаний по курдам. Об этом сообщает ресурс Авиа.про. Свои выводы авторы заметки сделали на основе довольно резкого заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, Москва не сдержала обещания разобраться с курдами, поэтому Анкара оставляет за собой право действовать по своему усмотрению.

«РПК — угроза для всех нас. И для них, и для нас. В последнее время нападения YPG / РПК участились. Увы, ни РФ, ни Соединенные Штаты не сдержали обещаний об их отводе. Поэтому в этих условиях мы должны сами делать все необходимое. Об этом сказал и наш уважаемый президент», - сказал Чавушоглу.

Российское издание увидело в этих его словах угрозу ударить даже по базам с российскими военнослужащими. 

Ранее СМИ сообщили о том, что на пропускных пунктах и блокпостах курдских формирований на севере САР были водружены российские флаги. На части объектов были размещены российские военнослужащие. Этот факт, разумеется, вызвал недовольство Анкары.

Турецкие военные аналитики поспешили выступить по местному телевидению и напомнили, что Москва целиком зависима от Турции в плане снабжения своих сил в Сирии, которое осуществляется через Босфор и Дарданеллы. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Турция грозится ударить по российским военным в Сирии

Сегодня, 09:48

Stratfor: Турция ввела военных в Сирию на случай провала переговоров с США

Вчера, 08:33

Турецкая бронетехника, попытавшаяся штурмовать сирийский город Айн-Исс, была уничтожена за полчаса

26-10-2021, 18:38

Неизвестные комплексы РЭБ заблокировали американскую базу на востоке Сирии

22-10-2021, 09:13

Тяжелые танки Т-90 брошены в атаку на турецкие войска на севере Сирии

18-10-2021, 09:33

Российские военные поставили турецкой армии ультиматум на севере Сирии

17-10-2021, 09:33

Турки перешли в наступление на позиции курдов на севере Сирии

16-10-2021, 23:03

В Сирии ракетным ударом уничтожен перебрасываемый в Карабах конвой турецкой военной техники

16-10-2021, 08:58

Американские войска в Сирии готовятся ударить по турецким военным

13-10-2021, 14:03

ВКС РФ разбомбили южный Идлиб, не оставив Турции шансов закрепиться в Сирии

12-10-2021, 13:23

Истребители ВКС РФ пресекли попытку Турции ударить по Сирии

8-10-2021, 19:58

Турецкие националисты призывают к столкновениям с российскими военными в Сирии

8-10-2021, 08:58

В Сети появилась карта наступления сирийской армии в Идлибе

7-10-2021, 18:18

Сирийские боевики хотят изгнать РФ и Иран из страны ударами особых ракет

3-10-2021, 19:43

Российские подлодки в Средиземном море готовят удар «Калибрами» по боевикам в сирийском Идлибе

3-10-2021, 18:08

Российские истребители в районе Африна попали под огонь зенитной артиллерии протурецких боевиков

28-09-2021, 09:05

На авиабазе «Хмеймим» в Сирии приземлились российские дальние бомбардировщики Ту-22М3

27-09-2021, 08:40

Россия использовала «Ланцет» для нанесения точного удара по турецким боевикам в Идлибе

24-09-2021, 19:50

Эрдоган перебросил в Сирию 300 единиц бронетехники и 4 тысячи военнослужащих

22-09-2021, 13:00

Россия поставила президенту Турции Эрдогану ультиматум по Сирии

21-09-2021, 07:20

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Ученых удивило ослабление эффективности вакцинации от COVID-19
  • 29-10-2021, 11:18

Ученых удивило ослабление эффективности вакцинации от COVID-19

Шансы заразиться коронавирусом граждан, прошедших двойную вакцинацию, в семье, где хотя бы один из членов показывает положительный результат, оценили

Российский врач проговорился в прямом эфире о жертвах вакцинации
  • Сегодня, 09:18

Российский врач проговорился в прямом эфире о жертвах вакцинации

Врач-иммунолог Николай Крючков, выступая в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ, проговорился о жертвах вакцинации. На это обратил внимание

В мире поствакцинальные осложнения от ковида исчисляются тысячами, в России открытая статистика отсутствует
  • 28-10-2021, 17:58

В мире поствакцинальные осложнения от ковида исчисляются тысячами, в России открытая статистика отсутствует

В Петербурге, как мы уже ранее сообщали, прошла конференция «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19

Опубликован мрачный прогноз по поводу развития пандемии COVID-19
  • Вчера, 17:43

Опубликован мрачный прогноз по поводу развития пандемии COVID-19

Эксперты и врачи в своих прогнозах о развитии пандемии коронавируса в большинстве своем мрачны и не надеются на то, что она завершится в 2022 году.

Эксперт Семеновский указал на недопустимость обязательной вакцинации
  • 29-10-2021, 09:33

Эксперт Семеновский указал на недопустимость обязательной вакцинации

О недопустимости введения обязательной вакцинации на общефедеральном уровне заявил Игорь Семеновский, старший преподаватель Юридического факультета

Россияне получают QR-код без полной вакцинации от COVID-19
  • 29-10-2021, 09:58

Россияне получают QR-код без полной вакцинации от COVID-19

Некоторые россияне, которые поставили только одну из двух доз «Спутника V», уже получили QR-код. Об этом сообщает URA.RU , отмечая, что это, в

Новости партнеров
Новости партнеров
Профессор Редько: ситуация в стране не позволяет убедиться в том, что вакцина защищает
  • Вчера, 19:13

Профессор Редько: ситуация в стране не позволяет убедиться в том, что вакцина защищает

В Госдуме предлагают ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех граждан. Ранее с таким предложением выступили в Ассоциации компаний

Минздрав России тайно запретил врачам ставить детям диагноз COVID
  • Вчера, 16:08

Минздрав России тайно запретил врачам ставить детям диагноз COVID

Источник агентства URA в Минздраве РФ сообщил, что ведомство негласно запрещает врачам ставить диагноз «коронавирус» несовершеннолетним, у которых

Вирусолог Чепурнов назвал российских ученых самым слабым звеном во время пандемии коронавируса
  • Вчера, 23:08

Вирусолог Чепурнов назвал российских ученых самым слабым звеном во время пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов в своем интервью изданию «Бизнес Онлайн» назвал ученых России самым слабым звеном

NI: турецкие беспилотники на Украине стали настоящей «болью» России
  • 29-10-2021, 08:28

NI: турецкие беспилотники на Украине стали настоящей «болью» России

Отношения межу Турцией и Москвой могут ухудшиться из-за поставок Украине турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом на страницах The National