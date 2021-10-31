Профессор Еделев заявил о засекреченных данных третьей фазы испытаний COVID-вакцины

Аргументами в пользу и против введения в России обязательной вакцинации от коронавируса в студии «ЦарьГрада» обменялись недавно доктора медицинских наук Дмитрий Еделев и Александр Редько. Первый - известный защитник ковид-вакцинации, второй - противник.

Редько уверен, что вопрос об обязательной вакцинации не должен даже выноситься на рассмотрение до тех пор, пока не будут готовы результаты третьей и четвертой фазы испытаний, так, как это практиковалось во времена СССР

«Если люди говорят о летальных случаях от вакцинации как у нас, так и за рубежом, это надо проанализировать», - указал профессор Редько.

Дмитрий Еделев уверен, что в данном случае показателен, скорее, пример Саудовской Аравии. В этой стране привиты 96% населения. И объективный результат вакцинации - уменьшение в 500 раз числа летальных исходов и в 30 раз числа заражений.

Он добавил, что "Спутник V", которая применяется в России, практически не вызывает побочных эффектов и хорошо переносится, поэтому привитые, даже если заражаются, в реанимацию не попадают - в этом нет необходимости, ибо болеют легко.

«ЦарьГрад» отмечает , что больше всего вызвало удивление мнение Еделева о третьей фазе испытаний этой вакцины. Так, специалист напомнил телезрителям о том, что в стране практически 46 миллионов привитых, поэтому «третью фазу можно считать законченной».

Что касается официальных данных, то, по его словам, «рассекретить» их даже в Госдуме не смогли.

«Бардак в стране проходит через всю параллель власти. Если уже губернаторы президента не слушают, то какие тут данные», - заключил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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