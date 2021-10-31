Профессор: Правительство Италии сняло с себя ответственность за вакцинацию от COVID-19

Итальянский ученый Джорджио Агамбен сообщил о неправомерных действиях Минздрава страны, которое навязывает гражданам обязательную вакцинацию от коронавируса, но при этом снимает с себя всю ответственность за результаты кампании. Об этом пишет «ИА Красная Весна».

В ходе выступления на слушаниях в Сенате профессор Джорджио Агамбен прокомментировал новые правки касательно вакцинации, которые были введены на законодательном уровне в стране. Согласно постановлению «криминальный щит» № 44 2021 года, государство полностью снимает с себя ответственность за исход кампании по вакцинации. Ученый подчеркнул, что такая оговорка правительства прямо указывает на статьи 589 и 590 УК Италии, которые указывают на непредумышленное убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

«Как может государство обвинять тех, кто решил не делать прививки, в безответственности? Когда это же государство буквально сняло с себя всю ответственность за риск серьезных последствий», - заявил профессор Джорджио Агамбен.

Ученый добавил, что снятие с себя ответственности со стороны правительства не повышает уровень доверия населения к кампании по вакцинации, что в перспективе негативно отразится на темпах вакцинации в стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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