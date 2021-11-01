Европейцы не верят вакцине от COVID-19

Антипрививочные настроения все больше охватывают Европу. Уровень недоверия к вакцине увеличивается еще больше, особенно на фоне сообщений о «прорывах». Из свежего - коронавирусом заразилась Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома. Она была полностью вакцинирована.

Такие случаи заставляют людей выходить на улицы и выступать против ограничений, которые вводятся властями. Невзирая на немалый охват населения вакцинами, уровень заболеваемости коронавирусом в мире, но особенно в Европе, продолжает расти.

В спасительную силу вакцин не верят в Австрии. Там, как пишет «Смотрим» со ссылкой на местную статистику, 50 процентов заболевших оказались привитыми людьми.

В Италии тоже протестуют и требуют отменить COVID-паспорта. Без них в стране уже нереально куда-то пойти. Ну или без ПЦР-теста, но люди не готовы тратить на него деньги каждый день. Не хотят и вакцинироваться, потому как не верят вакцине.

В Лондоне противники вакцинации забросали здание правительства шприцами в знак протеста. На фоне высокого уровня вакцинации в стране высокая и заражаемость, медики уже не просят - умоляют власти ввести масочный режим.

Во Франции без санитарного пропуска не пускают даже в транспорт. Из-за отсутствия прививки там, как мы ранее уже сообщали, от работы отстранили тысячи медиков. Противники вакцинации выходили на демонстрации в Париже и Тулузе. Активисты требуют отменить паспорта здоровья, из-за которых многие граждане лишились работы и средств к существованию, но пока так и остаются неуслышанными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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