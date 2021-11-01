Европейцы не верят вакцине от COVID-19

Image 16+
Европейцы не верят вакцине от COVID-19
В Мире

Антипрививочные настроения все больше охватывают Европу. Уровень недоверия к вакцине увеличивается еще больше, особенно на фоне сообщений о «прорывах». Из свежего - коронавирусом заразилась Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома. Она была полностью вакцинирована.

Такие случаи заставляют людей выходить на улицы и выступать против ограничений, которые вводятся властями. Невзирая на немалый охват населения вакцинами, уровень заболеваемости коронавирусом в мире, но особенно в Европе, продолжает расти.

В спасительную силу вакцин не верят в Австрии. Там, как пишет «Смотрим» со ссылкой на местную статистику, 50 процентов заболевших оказались привитыми людьми.

В Италии тоже протестуют и требуют отменить COVID-паспорта. Без них в стране уже нереально куда-то пойти. Ну или без ПЦР-теста, но люди не готовы тратить на него деньги каждый день. Не хотят и вакцинироваться, потому как не верят вакцине.

В Лондоне противники вакцинации забросали здание правительства шприцами в знак протеста. На фоне высокого уровня вакцинации в стране высокая и заражаемость, медики уже не просят - умоляют власти ввести масочный режим.

Во Франции без санитарного пропуска не пускают даже в транспорт. Из-за отсутствия прививки там, как мы ранее уже сообщали, от работы отстранили тысячи медиков. Противники вакцинации выходили на демонстрации в Париже и Тулузе. Активисты требуют отменить паспорта здоровья, из-за которых многие граждане лишились работы и средств к существованию, но пока так и остаются неуслышанными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Европейцы не верят вакцине от COVID-19

Сегодня, 10:28

Профессор: Правительство Италии сняло с себя ответственность за вакцинацию от COVID-19

Вчера, 20:33

Пентагон теряет морских пехотинцев из-за вакцинации против коронавируса COVID-19

26-10-2021, 15:33

Американский сенатор обвинил главного инфекциониста США Фаучи во лжи

25-10-2021, 20:13

Suomen Kuvalehti: В России растет летальность от коронавируса, а люди прививаться не спешат

24-10-2021, 09:33

Отношения между Великобританией и Францией заставили Лондон забыть о противостоянии с РФ

23-10-2021, 11:08

Дания и Швеция нашли угрозу в американской вакцине Moderna

22-10-2021, 12:18

Военные США заявили о пяти российских самолетах в опознавательной зоне ПВО Аляски

22-10-2021, 11:18

«Голубые каски» закрыли глаза на преступления террористов против граждан ЦАР

21-10-2021, 14:38

The Telegraph: США проиграют Китаю и России в гиперзвуковой гонке вооружений

20-10-2021, 13:38

Бывший мэр Риги Ушаков объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще заражаются ковидом

19-10-2021, 17:58

Врач из Нью-Йорка: среди госпитализированных с COVID-19 – около 90% тех, кто вакцинировался от коронавируса

19-10-2021, 07:58

Advance: Эрдоган может готовиться к глубокому вторжению на территорию Сирии

18-10-2021, 16:13

Япония, наращивая военную мощь, грозит превентивным ударом по РФ и Китаю

18-10-2021, 13:43

В Японии призвали выселить жителей России с Курильских островов

17-10-2021, 12:28

Последовательница Ванги Каедэ Убер предсказала масштабную войну между КНДР и США

16-10-2021, 21:58

Читали Yahoo News Japan призвали укрепить армию, иначе Япония проиграет России и Китаю за день

16-10-2021, 12:18

Парламент ЦАР вручил почетную грамоту президенту Содружества офицеров за международную безопасность

15-10-2021, 21:03

Военные Армении атаковали колонну с российскими миротворцами

15-10-2021, 10:03

Войска Ирана заблокировали азербайджанскую армию на границе с Арменией

15-10-2021, 08:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Российский врач проговорился в прямом эфире о жертвах вакцинации
  • Вчера, 09:18

Российский врач проговорился в прямом эфире о жертвах вакцинации

Врач-иммунолог Николай Крючков, выступая в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ, проговорился о жертвах вакцинации. На это обратил внимание

Профессор Еделев заявил о засекреченных данных третьей фазы испытаний COVID-вакцины
  • Вчера, 17:08

Профессор Еделев заявил о засекреченных данных третьей фазы испытаний COVID-вакцины

Аргументами в пользу и против введения в России обязательной вакцинации от коронавируса в студии «ЦарьГрада» обменялись недавно доктора медицинских

Опубликован мрачный прогноз по поводу развития пандемии COVID-19
  • 30-10-2021, 17:43

Опубликован мрачный прогноз по поводу развития пандемии COVID-19

Эксперты и врачи в своих прогнозах о развитии пандемии коронавируса в большинстве своем мрачны и не надеются на то, что она завершится в 2022 году.

Эпидемиолог объяснил, почему при большем числе привитых заболеваемость ковидом не снижается
  • Вчера, 14:48

Эпидемиолог объяснил, почему при большем числе привитых заболеваемость ковидом не снижается

Темпы вакцинации в России увеличиваются, а уровень заболеваемости не снижается. По данным оперштаба, за последние сутки коронавирусом заразились

Профессор: Правительство Италии сняло с себя ответственность за вакцинацию от COVID-19
  • Вчера, 20:33

Профессор: Правительство Италии сняло с себя ответственность за вакцинацию от COVID-19

Итальянский ученый Джорджио Агамбен сообщил о неправомерных действиях Минздрава страны, которое навязывает гражданам обязательную вакцинацию от

Профессор Редько: ситуация в стране не позволяет убедиться в том, что вакцина защищает
  • 30-10-2021, 19:13

Профессор Редько: ситуация в стране не позволяет убедиться в том, что вакцина защищает

В Госдуме предлагают ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех граждан. Ранее с таким предложением выступили в Ассоциации компаний

Новости партнеров
Новости партнеров
Вирусолог Чепурнов назвал российских ученых самым слабым звеном во время пандемии коронавируса
  • 30-10-2021, 23:08

Вирусолог Чепурнов назвал российских ученых самым слабым звеном во время пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов в своем интервью изданию «Бизнес Онлайн» назвал ученых России самым слабым звеном

Появилась реальная опасность разрушения системы обороны самопровоглашенных республик Донбасса
  • Вчера, 16:28

Появилась реальная опасность разрушения системы обороны самопровоглашенных республик Донбасса

Захват подразделениями ВСУ Старомарьевки - очень плохой знак, считают аналитики портала «Аргументы недели». Они предупреждают о реальной опасности

Минздрав России тайно запретил врачам ставить детям диагноз COVID
  • 30-10-2021, 16:08

Минздрав России тайно запретил врачам ставить детям диагноз COVID

Источник агентства URA в Минздраве РФ сообщил, что ведомство негласно запрещает врачам ставить диагноз «коронавирус» несовершеннолетним, у которых

Иммунолог Черешнев: частая ревакцинация от COVID-19 может привести к параличу
  • Вчера, 19:18

Иммунолог Черешнев: частая ревакцинация от COVID-19 может привести к параличу

О риске появления иммунного паралича в случае частой вакцинации от коронавируса сообщил врач-иммунолог Валерий Черешнев. Эксперт пояснил, что если