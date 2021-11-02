Медики раскритиковали политику Фаучи по вакцинации американцев

Журнал Newsweek опубликовал статью «Как Фаучи обманул Америку», в которой ее авторы, доктора медицинских наук Мартин Кулдорф и Джей Бхаттачарья, отметили, что санитарные службы США не учли превосходство естественного иммунитета над вакцинным. Авторы публикации раскритиковали действия директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи по противодействию распространению вируса. Главная претензия к нему - не учет иммунитета выздоровевших, которых в США насчитывается более 45 миллионов.

Ученые отмечают, что естественный иммунитет сильнее и долговечнее, чем иммунитет, вызванный вакциной, о чем свидетельствует все больше доказательств.

В ходе недавнего исследования, проведенного израильскими специалистами, было обнаружено, что привитые имели в 27 раз больше шансов заразиться ковидом, чем выздоровевшие невакцинированные. Ученые делают вывод: естественный иммунитет обеспечивает более длительную защиту от инфицирования, чем иммунитет от двух доз препарата компаний Pfizer и BioNTech.

Согласно установленным Фаучи требованиям по вакцинации, больницы увольняют медсестер, вылечившихся от ковида, которым они заразились от пациентов. Эти медработники имеют превосходный иммунитет, поэтому они могут ухаживать за пациентами. Таким образом, страна лишается ценных медицинских кадров.

Напомним, в соответствии с указом Байдена, к 8 декабря надо завершить вакцинацию всех работников предприятий, подписавших контракты с федеральными агентствами. Против указа выступили генпрокуроры почти половины штатов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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