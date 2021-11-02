В Греции появится военная база США для проведения антироссийской политики

Соединенные Штаты, заключившие с Грецией новое соглашение о военном сотрудничестве, получат контроль над базой в Александруполисе. Она фактически станет их плацдармом для действий по сдерживанию России. С таким заявлением выступил глава партии «Греция – другой путь», экс-депутат Европарламента Нотис Мариас, передают РИА Новости.

Военный договор Штаты и Греция заключили в Вашингтоне еще 14 октября. Документом разрешается американцам размещение своих войск сразу на четырех греческих военных базах. В Афинах убеждены, что столь тесное сотрудничество с США будет способствовать укреплению суверенитета и территориальной целостности государства, а также может рассматриваться как гарант обороны страны в случае, если она подвергнется нападению (исключение - противостояние с Турцией).

Согласно договору Штаты получают в свое распоряжение порт в Александруполисе, благодаря которому они смогут реализовать антироссийский курс в Юго-Восточной Европе. У объекта крайне выгодное расположение.

Порт, как растолковал Мариас, позволяет военным США и НАТО оперативно и беспрепятственно передислоцироваться в Болгарию, Румынию, Украину с тем, чтобы закрепиться у границ РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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