Напавшие на дворец главы ЦАР миротворцы ООН пытаются уйти от ответственности

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Напавшие на дворец главы ЦАР миротворцы ООН пытаются уйти от ответственности
В Мире
Фото из открытых источников

ООН не признает вину сотрудников многопрофильный миссии (МИНУСКА) на территории ЦАР в нападении на дворец президента республики, в результате которого погибла девочка. Организация пытается снять ответственность со своих сотрудников и выставить их пострадавшими. 

1 ноября на территорию резиденции президента Фостен-Арканжа Туадера вторглись представители египетского контингента ЦАР. Они начали запрещенную на этом объекте видеосъемку. Миротворцы игнорировали призывы охраны и скрылись только после предупредительных выстрелов в воздух. По пути к своей базе автобус «голубых касок» совершил наезд на девочку, которая скончалась от полученных травм. 

Пресса и жители ЦАР не намерены промолчать в этот раз. Они призывают общественность обратить внимание на произошедшее и изгнать запятнавших себя миротворцев из страны.

Ранее российский эксперт Алексей Суконкин выразил уверенность, что центральноафриканцы намерены добиваться вывода миротворцев с территории ЦАР. «Голубые каски» уже давно не занимаются стабилизацией ситуации в стране и постоянно оказываются в центре скандалов. Совершенно другая репутация у россиян, которых в западных СМИ называют «ЧВК Вагнера». Российские инструкторы гарантируют устойчивость государства и являются защитниками народа ЦАР. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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