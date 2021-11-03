В США запустили массовую вакцинацию детей от COVID-19, невзирая на мнение родителей

Кампания по массовой иммунизации детей от коронавируса может стартовать в США в ближайшее время. По заявлению координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса, минимальный возраст прививаемых детей будет составлять 5 лет.

Представитель Белого дома Джефф Зинтс указал, что процедура вакцинации детей от коронавируса COVID-19 будет начинаться с одобрения родителей — они должны будут зайти на федеральный портал vaccines.gov, и зарегистрировать там своего ребенка. На этом же сайте можно выбрать удобный пункт вакцинации, а также время посещения. Указывается, что привить детей возрастом от 5 до 11 лет можно будет препаратом от компаний Pfizer и BioNTech, поскольку специальная комиссия CDC по иммунизации (ACIP) доказала их полную безопасность для детского организма. Джефф Зинтс добавил, что вакцинация детей против коронавируса станет тем необходимым шагом, который позволит уменьшить циркуляцию вируса среди населения, и взять под контроль течение пандемии в США. Однако согласно опросу американских семей, только 5% родителей готовы привить своих детей — но в случае, если это будет обязательным условием для посещения школы. При этом 33% опрошенных указали, что не намерены в ближайшее время прививать своих детей, поскольку хотят подождать и увидеть результаты иммунизации других детей. Категорически против вакцинации детей выступило почти 30% родителей, которые заявили, что не будут ставить прививки своим детям, даже если без нее они не смогут посещать образовательные учреждения. Почти 70% опрошенных отметили, что сомневаются в эффективности вакцинации детей из-за отсутствия данных о долгосрочных побочных эффектах, которые могут проявиться вследствие иммунизации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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