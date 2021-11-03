The Hill: Китай разместит у российской границы 300 ядерных ракет

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The Hill: Китай разместит у российской границы 300 ядерных ракет
Политика / В Мире

Американское издание The Hill сообщило о том, что Китай запустил программу строительства пусковых установок для ракет, способных нести ядерное оружие.  Установки будут развернуты в трех пунктах на севере КНР, недалеко от российской границы, рядом с Читинской областью. Ожидается, что всего Поднебесная построит около 300 пусковых шахт.

Как заявили эксперты Стокгольмского института проблем мира, Пекин проводит политику беспрецедентного наращивания ядерной мощи.

Сейчас Китай, располагая уже 320 ядерными боеголовками, лидирует в мире по темпам наращивания ядерного потенциала. Китай, который на сегодня является единственной страной, наращивающей свой ядерный арсенал, по количеству боеголовок обогнал Францию.

А США и Россия сокращают свой ядерный арсенал. Вашингтон сократил его до 5800 единиц, а Россия – до 6375.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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