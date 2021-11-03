В Литве не выплачивают компенсацию за побочные эффекты, потому что вакцины еще находятся на стадии исследования

Жители Литвы не могут получить компенсация за возникшие побочные эффекты после прививок от коронавируса, потому что вакцины все еще находятся на стадии исследования. С таким заявлением выступил юрист, руководитель ассоциации семейной подготовки Рамунас Аушротас, передает агентство Sputnik Литва .

Получается, что пациент принимает на себя все риски, подписывая согласие перед вакцинацией от коронавируса, а никто - ни производитель, ни государство - за последствия не отвечают? Ответ эксперта указывает на то, что так оно и есть.

«Процедура регистрации вакцин не завершена, они по определению все еще находятся на стадии исследования, когда еще выясняется их эффективность и действенность, а также побочные эффекты, которые они провоцируют. Таким образом, в вопросе вакцин от COVID-19 существует так называемая «серая зона», — говорит Аушротас.

Он добавил, что с момента появления вакцин прошло еще не так много времени. И его недостаточно для того, чтобы отследить все побочные эффекты и включить их в перечни и реестры.

Аушротас не является противником вакцинации, но настаивает на том, что у государства должна быть разработана программа компенсаций. Вред здоровью или летальный исход в результате поставленной прививки нельзя оправдывать пандемией коронавируса.

«Именно поэтому так много людей избегают вакцинации. Они интуитивно знают или до них доходит информация о том, что потенциальный вред для здоровья может быть больше, чем сообщают официально, и они не хотят рисковать здоровьем, особенно когда пределы этого риска неясны», — заключил Аушротас.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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