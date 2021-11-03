В Литве не выплачивают компенсацию за побочные эффекты, потому что вакцины еще находятся на стадии исследования

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В Литве не выплачивают компенсацию за побочные эффекты, потому что вакцины еще находятся на стадии исследования
В Мире

Жители Литвы не могут получить компенсация за возникшие побочные эффекты после прививок от коронавируса, потому что вакцины все еще находятся на стадии исследования. С таким заявлением выступил юрист, руководитель ассоциации семейной подготовки Рамунас Аушротас, передает агентство Sputnik Литва.

Получается, что пациент принимает на себя все риски, подписывая согласие перед вакцинацией от коронавируса, а никто - ни производитель, ни государство - за последствия не отвечают? Ответ эксперта указывает на то, что так оно и есть.

«Процедура регистрации вакцин не завершена, они по определению все еще находятся на стадии исследования, когда еще выясняется их эффективность и действенность, а также побочные эффекты, которые они провоцируют. Таким образом, в вопросе вакцин от COVID-19 существует так называемая «серая зона»,  — говорит Аушротас.

Он добавил, что с момента появления вакцин прошло еще не так много времени. И его недостаточно для того, чтобы отследить все побочные эффекты и включить их в перечни и реестры.

Аушротас не является противником вакцинации, но настаивает на том, что у государства должна быть разработана программа компенсаций. Вред здоровью или летальный исход в результате поставленной прививки нельзя оправдывать пандемией коронавируса.

«Именно поэтому так много людей избегают вакцинации. Они интуитивно знают или до них доходит информация о том, что потенциальный вред для здоровья может быть больше, чем сообщают официально, и они не хотят рисковать здоровьем, особенно когда пределы этого риска неясны»,  — заключил Аушротас.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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