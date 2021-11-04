Военные ЦАР задержали миротворцев ООН после инцидента в Банги

По данным центральноафриканских СМИ, военные задержали членов миротворческой миссии ООН (МИНУСКА). Их содержат на базе в Алиндало.

Деятельность миротворцев ООН в ЦАР стала большой проблемой для африканской страны. Несколько дней назад «голубые каски» на автобусе незаконно проникли на охраняемую территорию резиденции президента республики. При попытке скрыться от охраны водитель автобуса сбил девочку, которая от полученных травм скончалась.

Помимо преступлений, в которых обвиняют миротворцев, их авторитет существенно пострадал из-за контактов членов миссии с местными боевиками. Несколько десятков радикалов недавно сдались российским инструкторам, которых на Западе приписывают к «ЧВК Вагнера». Террористы выбрали для того, чтобы сдаться, именно россиян, поскольку члены МИНУСКА могли бы их выдать как дезертиров полевым командирам бандформирований.

Население ЦАР крайне негативно относится к действующим в стране представителям международной организации. Африканцы уверены, что миротворцы стали большей угрозой для стабильности и безопасности республики, чем вооруженные группировки, поэтому следует добиться их вывода из страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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