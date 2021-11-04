Далай-лама рассказал россиянам, как улучшить карму в эпоху COVID-19

Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Забайкалья Константин Шаповалов, выступая на Всероссийской научно-практической конференции,
Недавно лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в своей авторской передаче «Смысл игры» заявил о том, что работа по продвижению вакцинации
Россияне сообщают о побочных эффектах от вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным центром «Вектор». Эта вакцина относится к числу
Американское издание The Hill сообщило о том, что Китай запустил программу строительства пусковых установок для ракет, способных нести ядерное
Лидер движения «Здоровье нации» Дмитрий Омутных и доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов оценили эпидемиологическую обстановку в РФ и
Как стало известно СМИ, в период нерабочих дней в России ограничили в правах людей, не имеющих QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном
Профессор Гарварда Эрик Рубин заявил, что данных о безопасности вакцин от коронавируса для детей нет. Он также предложил получить их путем вакцинации
Кампания по массовой иммунизации детей от коронавируса может стартовать в США в ближайшее время. По заявлению координатора Белого дома по борьбе с
Известный российский экономист, а с недавнего времени зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал
В 2022 году ожидается большая облава на служащих, являющихся противниками вакцинации от коронавируса. Об этом пишет сайт телеканала «ЦарьГрад» .
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