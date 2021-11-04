Далай-лама рассказал россиянам, как улучшить карму в эпоху COVID-19

Далай-лама XIV во время своего онлайн-выступления перед российскими буддистами поделился советом, как в эти сложные пандемийные времена улучшить собственную карму и добиться так называемого состояния Будды (просветления). Об этом пишет РИА Новости .

Далай-лама XIV сообщил, что его советам могут внять все без исключения граждане. Главное - выполнять учение надо последовательно. Следует использовать собственный интеллект для достижения состояния Будды, практиковать йогу.

А еще надо «размышлять о пустотности» и все время «держать в уме бодхичитту».

«Если у нас нет сильных противоядий, мы не можем устранить карму и вынуждены будем сталкиваться с ее последствиями. Но если мы практикуем и постоянно держим в уме бодхичитту (устремление к пробуждению ради блага всех живых существ), сострадание и любовь, то благая карма постепенно усиливается», – пояснил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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