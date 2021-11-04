Снова по 10 000 рублей от ПФР: россиян могут обрадовать новой выплатой

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Снова по 10 000 рублей от ПФР: россиян могут обрадовать новой выплатой
Экономика

Единовременную выплату в размере 10 000 рублей могут повторить не только для пенсионеров, но и для некоторых других категорий. В этом убеждены депутаты Государственной Думы России, отмечая, что необходимо уточнение списка получателей.

В 2020 году было несколько единовременных выплат, в нынешнем году их повторили в августе. Пенсионеры получили по 10 000 рублей, военные - по 15 000. Также выплаты полагались родителям детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Член Комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб уверена, что разовые выплаты россиянам повторят, но не ранее 2022 года. С ней солидарен и депутат Ярослав Нилов, пишет «ПримПресс». Однако важно пересмотреть списки получателей, полагает он. Важно оказать поддержку не только семьям с маленькими детьми. Единовременные выплаты - мера необходимая и востребованная.

«Необходимо определить критерии нуждаемости и перечень получателей помощи для того, чтобы собрать детей в школу, не ограничиваясь в следующем году только первоклассниками», – цитирует издание слова Нилова.

Напомним: ранее в Сети появилась петиция, в которой пенсионеры просят власти повторить им единовременную выплату в размере 10 000 рублей на фоне инфляционных процессов, которые наблюдаются в стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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