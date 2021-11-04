Европейский регулятор прокомментировал нарушения при испытании вакцины Comirnaty от Pfizer

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о нарушениях в ходе проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса Comirnaty от Pfizer. Об этом сообщает информагентство РИА Новости .

EMA объявило, что совместно с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США начало проводить проверку появившейся в СМИ информации. Однако, подчеркивается в пресс-релизе, она никак не может повлиять на ход кампании по вакцинации в Европе.

«Несмотря на серьезность этих заявлений, они не ставят под сомнение выводы о безопасности, эффективности и качестве самой вакцины», — сказано в сообщении агентства.

Как уже сообщалось ранее, на страницах медицинского журнала BMJ было опубликовано журналистское расследование, в ходе которого всплыл факт нарушений со стороны компании Pfizer при проведении клинических испытаний вакцины. Речь, в частности, о сокрытии побочных эффектов после прививки, сообщила журналистам один из региональных руководителей компании Ventavia, которая занималась исследованиями препарата.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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