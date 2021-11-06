Американский профессор: в США идет культурная война, которая может перерасти в гражданскую

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Американский профессор: в США идет культурная война, которая может перерасти в гражданскую
В Мире

О культурной войне в США заявил профессор философии из Университета Де Поля (Чикаго, штат Иллинойс) Джейсон Хилл.

В беседе с «Лентой.ру» он предположил, что эта война может перерасти в итоге в гражданскую.

Несмотря на то, что проблема расизма в США уже решена, как считает профессор, являющийся темнокожим выходцем из Ямайки, тем не менее, неомарксисты и сторонники Black Lives Matter (BLM) развязали активную борьбу с «превосходством белых». Они заявляют о необходимости борьбы с так называемыми белыми привилегиями.

По словам профессора, сторонники BLM, если вникнуть в суть их заявлений, буквально готовы уничтожить всех белых, так как даже младенцы, как они считают, являются расистами.

Из-за усиления BLM, в стране, по словам Хилла, уничтожаются свободы и создаются препятствия для развития целого поколения белых американцев. В США начали активно ущемлять права белых во всех сферах.

Сейчас, уверен Хилл, пришло время остановить дальнейшее усиление BLM, чтобы вернуться на путь развития общества, свободного от любых притеснений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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