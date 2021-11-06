Взаимодействие бизнеса и Смольного в пандемию превратилось в игру в «одни ворота»?

Предприниматели Санкт-Петербурга вносят посильный вклад в борьбе с пандемией, успешно проведя кампанию по вакцинации сотрудников, безвозмездно предоставляя площадки для прививочных пунктов, помогая врачам. Бизнес разделяет ответственность с городом, однако ему нужна помощь из-за убытков в пандемию. К сожалению, пока что администрация Петербурга откликается на просьбы о поддержке неохотно.

В торговом комплексе «Заневский каскад» у станции метро «Ладожская» с 8 ноября начнет работу второй пункт вакцинации. Точка рассчитана на прием около 150 человек в день в порядке живой очереди. К открытию также готовится пункт в ТЦ «Пик» на Сенной площади. В настоящее время крупная точка вакцинации действует в ТРЦ «Галеря», ее пропускная способность до 1 000 человек в день.

Координатор общественной организации «Деловая Россия» по Северо-Западному Федеральному округу Дмитрий Панов подчеркнул , что бизнес ответственно подходит к вопросам помощи правительству в пандемию, разделяя нагрузку и беря дополнительно обязательства. Предприниматели города не только предоставляют площадки для вакцинации на безвозмездной основе, но и выполнили требование вакцинировать большинство сотрудников.

«Как вы знаете, один из крупнейших пунктов вакцинации находится в «Галерее». Старт для этого решения был дан на встрече у руководителя РПН по СПб Натальи Башкетовой, которая в период начала борьбы с коронавирусной инфекцией собрала предприятия общепита. В рамках встречи предпринимательское сообщество в лице руководителей ТЦ предложило разместить на своей территории безвозмездно эти важные и нужные пункты вакцинации», - сообщил Панов.

На той же встрече бизнесмены пообещали вакцинировать не менее 60% сотрудников. Предприниматели взяли на это два месяца, однако многие справились раньше.

«Доминирующее количество известных знаковых сетей, которые были на этом совещании, опережающими темпами это сделали. На одной из последующих встреч уже прозвучало от ресторанной сети, что 80% привито. Я могу сказать честно, что все максимально заинтересованы оградить свои коллективы, так как сейчас достаточно большая нехватка трудовых ресурсов», - подчеркнул Дмитрий Панов.

С начала пандемии бизнес продемонстрировал готовность внести свой вклад в нормализации жизни. Напомним, предприниматели делали пожертвования, закупали средства индивидуальной защиты, в пустующих отелях заселяли врачей для обеспечения безопасности их семей, а рестораторы обеспечивали докторов едой. В настоящее время предпринимательское сообщество продолжает оказывать помощь медикам. Куратор проекта «Подвези врача» Святослав Данилов отметил, что с новой волной пандемии нагрузка на медперсонал увеличилась, и врачи не всегда успевают посетить всех пациентов. Помимо волонтеров, к проекту подключился бизнес – одна из топливных сетей предложила компенсировать затраты на бензин с помощью баллов.

Бизнес берет на себя часть нагрузки, помогая правительству Петербурга справиться с пандемией, однако чиновники, в свою очередь, помогать компаниям не спешат. В парламенте утверждают, что предприниматели успешно справляются в условиях пандемии, в то время как сами бизнесмены хотели бы видеть большую поддержку со стороны города. Степень нужды компаний в поддержке демонстрируют цифры, приведенные Forbes. По данным издания, предприниматели Петербурга оказались в пятерке самых пострадавших от пандемии, а прирост числа компаний, не приносящих прибыли, составил 123%.

Напомним, что бизнес не только обеспечивает налоговые поступления в городской бюджет, но и создает рабочие места. Таким образом, пассивность администрации города может отразиться как на доходах Петербурга, так и кошельках простых граждан. Остается надеяться, что в Смольном обратят внимание на нужды бизнеса и разработают действенный пакет мер поддержки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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