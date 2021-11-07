В России состоится технический показ фильма-исповеди Пригожина «16-й»

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В России состоится технический показ фильма-исповеди Пригожина «16-й»
В России

Фильм-исповедь предпринимателя Евгения Пригожина «16-й» станет доступен для просмотра на сайте киноленты. Технический показ картины начнется 7 ноября в 20:00 по московскому времени. 

Стоит отметить, что премьера фильма должна была состоятся 3 ноября в Соединенных Штатах. Однако кинотеатр FilmSocietyofLincolnCenter отказался провести показ без объяснения причин. Было принято решение перенести мероприятие на 5 ноября, однако и на этот раз демонстрация фильма сорвалась. В дело вмешались правоохранительные органы Нью-Йорка. Они силой разогнали посетителей кинотеатра AngelikaFilmCenter&Cafe.

После этого создатели киноленты приняли решение провести показ на интернет-площадке. Его можно будет посмотреть на сайте https://16film.ru/.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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