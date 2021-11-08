Доллар будут «обнулять»: эксперт Хазин назвал сроки обрушения валюты

Image 16+
Доллар будут «обнулять»: эксперт Хазин назвал сроки обрушения валюты
Экономика

Доллар будет «обнуляться», уверен известный российский экономист Михаил Хазин.

Он подчеркнул, что всем стоит готовиться к серьезным потрясениям на финансовом рынке. Изменения, по его мнению, коснутся не только тех, кто имеет какие-либо накопления, но и тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, поскольку колебания курса доллара повлияют на инфляцию и стабильность рубля.

Финансовая катастрофа, спровоцированная политикой Белого дома, уже неизбежна, уверен Хазин, передает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Закон и порядок в США».

Федеральная резервная система США больше не сможет поддерживать доллар новыми вливаниями. В прошлом году в экономику США было вброшено огромное количество  напечатанных долларов. И это в конце концов обрушит доллар.

Крах валюты США, по словам Хазина, начнется с обвала на фондовой бирже. В короткий срок произойдет стремительная коррекция, которая «обнулит» капитализацию большинства компаний. И это скажется на курсе доллара США. Доллар перестанет быть интересен инвесторам, и они активно начнут от него избавляться, еще больше усилив падение этой валюты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Доллар будут «обнулять»: эксперт Хазин назвал сроки обрушения валюты

Сегодня, 10:08

Снова по 10 000 рублей от ПФР: россиян могут обрадовать новой выплатой

4-11-2021, 22:03

Делягин: Минфин надеется на резкое вымирание пенсионеров

2-11-2021, 10:13

Какой категории пенсионеров в РФ повысят размер доплат к пенсии

24-10-2021, 09:03

87 тысяч рублей могут выплатить до конца 2021 года некоторым гражданам в РФ

17-10-2021, 08:23

Болгары назвали Россию ненадежным партнером из-за ситуации с газом

14-10-2021, 13:13

Экономисты РЭУ: реальные доходы россиян не растут и уровень бедности не снижается

13-10-2021, 18:33

Россия может лишиться крупнейшего рынка сбыта патронов - американского

12-10-2021, 08:38

World Oil: Путин одним своим заявлением оставил газовиков США без зарплаты

11-10-2021, 08:23

ФСС зачислит на карты некоторым гражданам в России новую выплату в размере 4 тыс. рублей

10-10-2021, 16:18

Деньги готовят к «обнулению»: жителей России предупредили о неизбежной девальвации

10-10-2021, 08:08

Пенсионеры в России замерзнут насмерть

8-10-2021, 09:23

Преподаватель Корнейчук: Россиян подготавливают к обнулению денег

4-10-2021, 15:28

Эксперт Марунич: «Газпром» наказал Польшу за антироссийскую политику сокращением поставок газа

4-10-2021, 13:18

Профессор Воробьев: пенсию по старости надо отменить, она убивает

2-10-2021, 12:23

ПФР ожидает сокращение пенсионеров на 326 тыс. человек в 2022 году

2-10-2021, 11:24

Могут получать более 10 тысяч рублей. У кого есть право на повышенную выплату

30-09-2021, 12:55

По 7 700 рублей каждому жителю РФ: Для оформления такой выплаты остается 2 дня

30-09-2021, 09:30

«Черное зло» бьет рекорды в ЕС

28-09-2021, 17:10

Пенсионный фонд РФ объяснил правила прибавки пенсионерам в 6 044 рубля

28-09-2021, 14:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 18:28

Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19

Российский ученый, доктор экономических наук Александр Редько назвал причины, по которым умалчивается настоящая статистика вакцинации от коронавируса

Защитник вакцинации Еделев заявил, что сомневается в эффективности вакцин
  • 5-11-2021, 12:13

Защитник вакцинации Еделев заявил, что сомневается в эффективности вакцин

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, известный в стране защитник вакцинации, выступил с довольно неожиданным признанием. Как передает «ЦарьГрад»,

Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность
  • Вчера, 12:13

Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность

Демограф Владимир Тимаков провел собственное исследование с целью проанализировать взаимосвязь избыточной смертности и вакцинации. Недавно Росстат

Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19
  • Вчера, 15:13

Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19

Российский эксперт-иммунолог Дарья Карташаева-Эмберц назвала основные ошибки, которые допускаются при лечении коронавируса в России. Специалист

Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида
  • Вчера, 10:28

Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида

В России продолжается вакцинация населения, и число привитых от коронавируса граждан заметно увеличивается. Однако есть люди, которым прививка

Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации
  • Вчера, 17:33

Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

Врач Антон Ершов раскритиковал главу НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга о кампании массовой вакцинации против ковида в России. По мнению

Новости партнеров
Новости партнеров
Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса
  • Вчера, 00:58

Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса

Эксперты говорят о том, что по всему миру проводится очень мало вскрытий людей, которые скончались от COVID-19. Немало специалистов уверены, что

Science: эффективность вакцин от COVID-19 снизилась почти вдвое
  • 5-11-2021, 14:38

Science: эффективность вакцин от COVID-19 снизилась почти вдвое

Эффективность любых антиковидных вакцин к октябрю 2021 года снизилась до 48,1 процента в среднем. К таким выводам пришли ученые Института

Врачи из Дании назвали типичные симптомы коронавируса среди COVID-вакцинированных
  • 6-11-2021, 00:13

Врачи из Дании назвали типичные симптомы коронавируса среди COVID-вакцинированных

Датский обозреватель «DR» назвал самые распространенные симптомы COVID-19 среди вакцинированных граждан. Было определено, что тяжелые признаки

Когда делать прививку, если переболел коронавирусом COVID-19 бессимптомно
  • 6-11-2021, 18:13

Когда делать прививку, если переболел коронавирусом COVID-19 бессимптомно

Не у всех коронавирусная инфекция протекает тяжело, и немало людей переносят ее вообще бессимптомно. Тем не менее, прививка от коронавируса стала