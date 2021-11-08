Доллар будут «обнулять»: эксперт Хазин назвал сроки обрушения валюты

Доллар будет «обнуляться», уверен известный российский экономист Михаил Хазин.

Он подчеркнул, что всем стоит готовиться к серьезным потрясениям на финансовом рынке. Изменения, по его мнению, коснутся не только тех, кто имеет какие-либо накопления, но и тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, поскольку колебания курса доллара повлияют на инфляцию и стабильность рубля.

Финансовая катастрофа, спровоцированная политикой Белого дома, уже неизбежна, уверен Хазин, передает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Закон и порядок в США».

Федеральная резервная система США больше не сможет поддерживать доллар новыми вливаниями. В прошлом году в экономику США было вброшено огромное количество напечатанных долларов. И это в конце концов обрушит доллар.

Крах валюты США, по словам Хазина, начнется с обвала на фондовой бирже. В короткий срок произойдет стремительная коррекция, которая «обнулит» капитализацию большинства компаний. И это скажется на курсе доллара США. Доллар перестанет быть интересен инвесторам, и они активно начнут от него избавляться, еще больше усилив падение этой валюты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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