Фильм Пригожина про американские выборы посмотрели десятки тысяч зрителей

Фильм Евгения Пригожина «16-й» вобрал в себя самые яркие клише и наиболее абсурдные заявления американских политиков в отношении России, считает журналист Константин Придыбайло.

В беседе с журналистами он признался, что не смог смотреть картину без улыбки. По мнению Придыбайло, особенно интересен фильм будет журналистам и политологам, которые погружены в политический контекст.

«Троллинг. И понятно, что в США его вряд ли когда-нибудь покажут. Но мы же русские хакеры, мы всегда найдем, как донести до американской аудитории те или иные материалы», - рассказал журналист.

По его мнению, создатели киноленты абсолютно точно понимали, что они делают. При этом, как считает Придыбайло, уместить весь абсурд американской политики в один фильм довольно сложно.

«Я думаю, такие фильмы должны появляться, это забавно. Конечно, респект Евгению Пригожину за то, что он позволил, в том числе, использовать свое имя. Такая самоирония достойна похвалы, потому что по-другому никак, и все то, в его адрес, в том числе, происходит и происходило со стороны США», - добавил собеседник агентства

.Он также обратил внимание на удачно подобранный саундтрек картины, который он назвал «гимном». По его словам, главная песня фильма говорит об очень многом: прежде всего, о том, что не стоит верить информационным вбросам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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