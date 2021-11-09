The Independent: врач Хопкинс объяснила, почему привившиеся умирают от COVID-19

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The Independent: врач Хопкинс объяснила, почему привившиеся умирают от COVID-19
В Мире

Многие пожилые привитые люди умирают от коронавируса потому, что уже через пять-шесть месяцев эффективность вакцины снижается. Поэтому для них крайне важно успеть вовремя поставить третью, бустерную, дозу. Об этом сообщила директор по стратегическому планированию Управления по общественному здравоохранению Великобритании доктор Сьюзан Хопкинс, передает газета The Independent.

«Все чаще из-за снижения эффективности вакцинных препаратов случаи смерти наблюдаются и среди вакцинированных», — сказала она.

Доктор акцентировала внимание на том, что спустя пять-шесть месяцев после вакцинации действие вакцин ослабевает, особенно у пожилых людей и лиц из групп риска.

«Вот поэтому эти люди должны как можно скорее получить третью дозу», — пояснила она.

Напомним, что ВОЗ в вопросах ревакцинации не дает конкретных рекомендаций. Организация настаивает на том, что в первую очередь необходимо провести первичную вакцинацию - в мире еще много государств, где антиковидные вакцины в дефиците.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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