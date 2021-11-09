Theexpose.uk написало о ковидной катастрофе из-за вакцин от коронавируса

Статистика по летальным исходам среди привитых вынудила британское издание Theexpose.uk написать о ковидной катастрофе.

Журналисты сделали достоянием общественности статистику по смертям вакцинированных по Шотландии, полученную в Агентстве здравоохранения Великобритании.

Журналисты считают ее страшной. Согласно предоставленной информации, в период с 18 сентября по 15 октября в Шотландии скончались 457 человек из числа полностью привитых, и еще 17 человек, которые были вакцинированы только первой дозой. Издание подчеркивает, что в сумме это 85 процентов от всех летальных исходов, зарегистрированных за указанный период времени.

Чем это можно объяснить? В Агентстве склонны связывать летальные исходы среди привитых с тем, что эффективность вакцин падает. Как передает «ЦарьГрад» со ссылкой на британское СМИ, она стала отрицательной и для людей, которые старше 30 лет, она составляет минус 132 процента. Иными словами, вакцина ослабила иммунитет граждан. При этом прививки, разработанные в прошлом году, все еще защищают молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.

А вот о детях этого сказать нельзя. В статье британского издания говорится, что в Англии и в Уэльсе в течение трех недель скончались 34 ребенка.

В аналогичный период времени с 2015 по 2019 год в сумме была зарегистрирована только 21 смерть несовершеннолетних. Миокардиты и другие проблемы с сердцем названы одной из главных причин смертности среди детей в 2021 году.

«Великобритания находится на пути к катастрофе с программой вакцинации, которая явно провалилась», - констатировали авторы публикации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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