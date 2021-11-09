Премьеру фильма «16-й» посмотрели свыше 200 тысяч зрителей

Официальная онлайн-премьера фильма бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» состоялась в России 8 ноября. К просмотру картины подключились свыше 200 тысяч зрителей.

Кинолента петербургского предпринимателя Евгения Пригожина рассказывает о событиях 2016 года, которые якобы повлияли на выборы 45-го президента Соединенных Штатов. Жесткий стеб, политическая сатира, отличная комедия — такие комментарии оставили зрители, посмотревшие премьеру фильма «16-й».

Своими впечатлениями от просмотра киноленты поделился известный теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин. По его словам, запрет фильма в США связан с тем, что Америка «погрязла в политкорректности».

«В этих условиях не может существовать здоровой политической сатиры, потому что сатира — это всегда свобода. А если вы затыкаете рот оппоненту, то в принципе ликвидируете возможность смеяться: жестко или не жестко. Смех возможен только в свободной ситуации», — отметил Стиллавин.

Первыми фильм «16-й» должны были увидеть жители Нью-Йорка 3 ноября. Однако показ отменили без объяснения причин. Когда авторы проекта смогли перенести премьеру на 5 ноября, в кинозал ворвались силовики и на первых минутах картины разогнали зрителей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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