Россия установила дымовую завесу над своей военно-морской базой Тартус в Сирии

Россия прикрыла свою стратегическую военно-морскую базу в Тартусе (Сирия) дымовой завесой. Снимки порта, предоставленные компанией Maxar Technologies, занимающейся спутниковыми снимками и космическими технологиями, были сделаны вчера. Опубликовал их в своем аккаунте Кристиан Триберт.

На изображениях видны клубы дыма, которые поднимаются с различных точек вдоль пристаней и волнорезов, окружающих морскую гавань, а также минимум от двух кораблей, которые находятся в море.

Striking satellite imagery over the Syrian port of Tartus today, courtesy of @Maxar. It appears that there was a concerted effort to create a smoke screen. pic.twitter.com/mqx5fvSIvb — Christiaan Triebert (@trbrtc) November 10, 2021

Дымовые завесы использовались на протяжении веков для прикрытия военных действий. Они помогают скрыть от человеческих глаз и некоторых разведывательных аппаратов то, что происходит на объекте.

Стоит отметить, что иностранные беспилотники и самолеты-разведчики постоянно наблюдают за российской базой в Тартусе из воздушного пространства над международными водами в восточном Средиземноморье.

The Drive пишет, что настолько России удалось добиться скрытности подобной завесой зависит исключительно от типа используемого дыма. Он может оказаться эффективным для сокрытия областей порта от электрооптических камер и некоторой инфракрасной оптики, в том числе от датчиков, которые используются на различных высокоточных боеприпасах и некоторых ракетах, предназначенных для атак прибрежных целей.

Однако вряд ли дымовая завеса поможет скрыть движения в порту от радаров и многоспектральных камер, например, как на беспилотном RQ-4 Global Hawk - они могут видеть происходящее сквозь дым и туман.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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