Россия установила дымовую завесу над своей военно-морской базой Тартус в Сирии

Россия прикрыла свою стратегическую военно-морскую базу в Тартусе (Сирия) дымовой завесой. Снимки порта, предоставленные компанией Maxar Technologies, занимающейся спутниковыми снимками и космическими технологиями, были сделаны вчера. Опубликовал их в своем аккаунте Кристиан Триберт.

На изображениях видны клубы дыма, которые поднимаются с различных точек вдоль пристаней и волнорезов, окружающих морскую гавань, а также минимум от двух кораблей, которые находятся в море.

Striking satellite imagery over the Syrian port of Tartus today, courtesy of @Maxar. It appears that there was a concerted effort to create a smoke screen. pic.twitter.com/mqx5fvSIvb