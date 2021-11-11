Работа по улучшению школьного питания закончилась для Барабанщикова уголовным делом

В Управлении социального питания Правительства Санкт-Петербурга 10 ноября прошла проверка в рамках уголовного дела по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного вреда». Дело было возбуждено против главы УСП Алексея Барабанщикова, занимающего должность с февраля 2020 года.

Более 20 лет пост руководителя Управления занимала Наталия Петрова, при которой отрасль социального питания в Северной столице пришла в упадок из-за отсутствия конкуренции на торгах. Рынок между собой поделили владельцы нескольких частных комбинатов.

Барабанщиков перевел распределение госконтрактов с районного уровня на городской. Таким образом бизнес соцпитания остался без поддержки районных чиновников.

Разработанный Барабанщиковым Единый стандарт качества призван обеспечить школьников сбалансированным и вкусным питанием, а следующим этапом должен был стать уход от значительного снижения цены госконтракта в ходе тендеров. Во главу угла планировалось ставить повышение качества пищи. Все это могло ограничить доступ к крупным контрактам для некоторых частных пищекомбинатов города.

На должность главы УСП Барабанщикова назначил Александр Беглов, также, по информации СМИ , градоначальник настоял на вхождении Барабанщикова в совет директоров комбината «КСП Красносельского района». С 2020 года предприятие стало активным участником торгов за госзаказы. Однако за свои успехи в реформировании рынка соцпита и поддержании городского комбината на плаву Барабанщиков почему-то удостоился не похвалы, а уголовного дела.

По непонятным причинам губернатор Петербурга на данный момент никак не вмешивается в ситуацию, однако вряд ли он не знает о возбуждении уголовного дела против чиновника, которого сам и привел в региональное правительство.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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