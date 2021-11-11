Работа по улучшению школьного питания закончилась для Барабанщикова уголовным делом

Image 16+
Работа по улучшению школьного питания закончилась для Барабанщикова уголовным делом
Санкт-Петербург

В Управлении социального питания Правительства Санкт-Петербурга 10 ноября прошла проверка в рамках уголовного дела по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного вреда». Дело было возбуждено против главы УСП Алексея Барабанщикова, занимающего должность с февраля 2020 года.

Более 20 лет пост руководителя Управления занимала Наталия Петрова, при которой отрасль социального питания в Северной столице пришла в упадок из-за отсутствия конкуренции на торгах. Рынок между собой поделили владельцы нескольких частных комбинатов.

Барабанщиков перевел распределение госконтрактов с районного уровня на городской. Таким образом бизнес соцпитания остался без поддержки районных чиновников. 

Разработанный Барабанщиковым Единый стандарт качества призван обеспечить школьников сбалансированным и вкусным питанием, а следующим этапом должен был стать уход от значительного снижения цены госконтракта в ходе тендеров. Во главу угла планировалось ставить повышение качества пищи. Все это могло ограничить доступ к крупным контрактам для некоторых частных пищекомбинатов города.

На должность главы УСП Барабанщикова назначил Александр Беглов, также, по информации СМИ, градоначальник настоял на вхождении Барабанщикова в совет директоров комбината «КСП Красносельского района». С 2020 года предприятие стало активным участником торгов за госзаказы. Однако за свои успехи в реформировании рынка соцпита и поддержании городского комбината на плаву Барабанщиков почему-то удостоился не похвалы, а уголовного дела.

По непонятным причинам губернатор Петербурга на данный момент никак не вмешивается в ситуацию, однако вряд ли он не знает о возбуждении уголовного дела против чиновника, которого сам и привел в региональное правительство.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Работа по улучшению школьного питания закончилась для Барабанщикова уголовным делом

Сегодня, 11:43

Беглов: благодаря локдауну в Петербурге удалось нормализовать ситуацию с COVID-19

9-11-2021, 12:03

В Петербурге и области возбудили 29 уголовных дел за подделку COVID-документов

8-11-2021, 20:18

Взаимодействие бизнеса и Смольного в пандемию превратилось в игру в «одни ворота»?

6-11-2021, 20:53

Кого и как в Санкт-Петербурге будут отстранять от работы за отказ от вакцинации от COVID-19

5-11-2021, 15:33

Лисовец: ограничения в Петербурге будут смягчены только после вакцинации 80% граждан

4-11-2021, 13:08

В Петербурге подорожает проезд по ЗСД

3-11-2021, 20:28

Цена проезда на пригородных электричках в Петербурге не изменится в 2022 году

29-10-2021, 21:58

Власти Петербурга допускают продление COVID-ограничений на Новый год и Рождество

29-10-2021, 13:13

В Петербурге пенсионерам вместо QR-кодов выдадут бумажные справки

28-10-2021, 14:48

Локдаун не помешал губернатору Беглову уехать в «командировку»

25-10-2021, 17:28

В Петербурге перепрофилировали под лечение коронавируса одну из крупнейших больниц

16-10-2021, 10:38

В Петербурге завершают работу Книжные аллеи

15-10-2021, 14:28

В Санкт-Петербурге двое с пистолетом ограбили аптеку

14-10-2021, 09:58

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

12-10-2021, 20:13

В Петербурге свободными остаются 40% коек для ковид-пациентов

10-10-2021, 15:53

Глава комздрава не исключил введения в Петербурге обязательной вакцинации от COVID-19

9-10-2021, 13:18

В Санкт-Петербурге блогера Мысливца обязали отработать 200 часов за фейки о вакцине от COVID-19

7-10-2021, 14:38

Названы районы Петербурга с самым грязным воздухом

6-10-2021, 12:53

Поклонник с сайта знакомств похитил отвергнувшую его женщину в Петербурге

5-10-2021, 16:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх
  • 8-11-2021, 14:43

Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров в эфире программы «ЦарьГрад. Главное» призвал разработчиков и власти предоставить доказательства того, что

Профессор РАН Сергей Глазьев заявил о денежном интересе инициаторов обязательной вакцинации
  • Вчера, 12:38

Профессор РАН Сергей Глазьев заявил о денежном интересе инициаторов обязательной вакцинации

Российский экономист, профессор РАН и политик Сергей Глазьев назвал настоящую подоплеку программы массовой вакцинации в России. По мнению эксперта,

Theexpose.uk написало о ковидной катастрофе из-за вакцин от коронавируса
  • 9-11-2021, 10:53

Theexpose.uk написало о ковидной катастрофе из-за вакцин от коронавируса

Статистика по летальным исходам среди привитых вынудила британское издание Theexpose.uk написать о ковидной катастрофе. Журналисты сделали достоянием

Врач раскрыл причины повышения смертности от COVID-19 во время вакцинации населения
  • 9-11-2021, 23:53

Врач раскрыл причины повышения смертности от COVID-19 во время вакцинации населения

В России был зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: за день скончались 1211 человек. А прирост заболевших за сутки уже перевалил за

Иммунологи рассказали, насколько заразны вакцинированные от коронавируса COVID-19 граждане
  • 9-11-2021, 20:13

Иммунологи рассказали, насколько заразны вакцинированные от коронавируса COVID-19 граждане

В американском городе Провинстауне произошла вспышка коронавируса. Она показала, что 74% заразившихся ранее были вакцинированы. Теперь врачи спорят о

Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников
  • 8-11-2021, 15:43

Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил

Новости партнеров
Новости партнеров
Доктор Мясников поддержал обязательную вакцинацию, выставив встречное требование властям
  • Вчера, 15:08

Доктор Мясников поддержал обязательную вакцинацию, выставив встречное требование властям

Обязательная вакцинация от COVID-19 возможна, если власти готовы выплатить компенсацию всем, у кого возникнут проблемы со здоровьем из-за прививок.

Эпидемиолог Дубинин заявил о невозможности победить коронавирус
  • 9-11-2021, 16:08

Эпидемиолог Дубинин заявил о невозможности победить коронавирус

Эпидемиолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин заявляет о невозможности победить коронавирус. Хочет того человечество или нет,

The Independent: врач Хопкинс объяснила, почему привившиеся умирают от COVID-19
  • 9-11-2021, 10:58

The Independent: врач Хопкинс объяснила, почему привившиеся умирают от COVID-19

Многие пожилые привитые люди умирают от коронавируса потому, что уже через пять-шесть месяцев эффективность вакцины снижается. Поэтому для них крайне

Вирусолог РАН Чумаков призвал признать антипрививочников террористами
  • 9-11-2021, 15:48

Вирусолог РАН Чумаков призвал признать антипрививочников террористами

Лица, выступающие против вакцинации, следует признавать террористами. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр