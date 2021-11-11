Антиваксерское движение в России подозревают в связях с американскими ультраправыми организациями

В России действуют проекты, связанные с антипрививочными настроениями в стране. Как стало известно, русскоязычный сайт для петиций CitizenGo, штаб-квартира которого находится в Испании, является главной в России интернет-платформой международного лобби против вакцинации. Этот медийный-ресурс сотрудничает с ультраправым истеблишментом западных стран. Деятельность платформы направлена на манипуляцию общественным мнением российских граждан.

Как отмечает эксперт по крайне правым движениям в Европе и США Мовсес Газарян, эта платформа используется для вмешательства в дела России. По его словам, за CitizenGo стоят радикальные правые силы, которые в своих странах имеют репутацию маргиналов. Кроме прочего, петиции не имеют никакой юридической силы в России. Таким способом сайт осуществляет сбор персональных данных, отметил эксперт. Адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин отметил, что сайт невозможно привлечь к ответственности, так как CitizenGo не подпадает под российскую юрисдикцию.

Между тем в России обострилось противостояние привитых граждан и антиваксеров. И это происходит на фоне роста заболеваемости коронавирусом в том числе и среди детей, пишет RT .

Ранее автор Telegram-канала «Оставьте нас в покое» Александра Машкова-Благих, являющаяся координатором ультраправой организации «CitizenGO Россия», обвинила главреда RT Маргариту Симоньян в «разжигании социальной розни». Она также призвала россиян обращаться в прокуратуру.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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