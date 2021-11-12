Социолог Дрягин: Движение антиваксеров – это скрытая форма политического и социального протеста

Ситуацию с вакцинацией в России прокомментировал социолог Вадим Дрягин.

Он предполагает, что движение антиваксеров – это одно из проявлений недоверия населения как к врачам, так и к чиновникам. То, что тысячи россиян не хотят прививаться от смертельно опасной болезни, демонстрирует достаточно серьезные проблемы в обществе. Население, судя по всему, не верит российской медицине и ищет скрытые планы властей, развивая различные конспиративные теории касательно вакцин.

Дрягин, пишет РИА «Омск-информ», сопоставил реакцию людей на пандемию и то, как действует общество в период войны. И если в период войны общество консолидируется, поскольку видит общего врага, то сейчас люди разрозненны, поскольку из разных источников поступает слишком разрозненная информация, а одни и те же источники могут давать противоположные сведения касательно эффективности и безопасности вакцин.

«Можно начать с того, что одни медики называют это пандемией, другие эпидемией. Одни доказывают, что прививаться при отсутствии специфических противопоказаний нужно всем, другие открыто сомневаются в необходимости вакцинации переболевших. Кто-то говорит об эффективности медицинских масок, а кто-то об их полной бесполезности. В таком обилии различных представлений о ковиде, а это именно представления, а не знания, мы не можем рассчитывать на формирование какого-либо преобладающего общественного мнения. Если даже экспертное сообщество не выработало единой позиции, то трудно требовать этого от обывателей. В итоге обычный, нормальный гражданин сейчас полностью дезориентирован», – отметил Дрягин.

Он добавил, что сейчас многие россияне не верят даже в успешный опыт других стран, поскольку статистические данные не всегда полные. А из-за постоянного давления у многих сложилось мнение, что успешная вакцинация необходима лишь чиновникам, чтобы успешно отчитаться о проделанной работе.

Раскритиковал эксперт и те ограничения, которые вводятся властями. Он добавил, что нередко они нарушаются, и даже официальная трактовка позволяет их спокойно обходить законно. Странным он считает то, что, к примеру, ограничения нацеленные на предотвращения формирования больших скоплений людей действуют в магазинах, но при этом транспорт ходит переполненным, а для посещения церкви вообще никаких QR-кодов не нужно. Все это выглядит непродуманным и вызывает вопросы касательно эффективности всех ограничений, уверен эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей