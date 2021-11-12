Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

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Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека
Новости науки

Шведские микробиологи утверждают, что в попытке выяснить причины тяжелого течения COVID-19 выявили негативное последствие введения антиковидных вакцин. Об этом сообщает издание «Доктор Питер».

Ученые пояснили: спайковый белок присутствует не только в самом коронавирусе, но и в некоторых вакцинных препаратах. Он замедляет восстановление поврежденной ДНК, поскольку не позволяет белкам-спасателям приблизиться к поврежденному участку. Иными словами, спайковый белок ослабляет адаптивный иммунитет, призванный бороться с патогенами и токсинами.

«Решающую роль в противостоянии с КВИ COVID-19 играет адаптивная иммунная система человека, она оказывает влияние на клинические исходы, но у пациентов с тяжелой формой ковид замедленная и слабая адаптивная реакция иммунитета», — пояснил один из авторов данного исследования Хуэй Цзян.

Таким образом, антиковидная вакцинация может негативно сказываться на восстановлении организма.

Ученые подчеркнули, что их работа только обратила внимание на возможные побочные эффекты полноразмерных спайковых вакцин.

Исследование было проведено департаментом молекулярных биологических наук Стокгольмского института совместно с учеными кафедры микробиологии Университета Умео. Их научный труд опубликован на страницах журнала MDPI.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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