Неизданное интервью Барабанщикова стало причиной увольнения

Сегодня, 12 ноября, Алексей Барабанщиков был уволен с поста главы Управления социального питания. За пару дней до этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Официально его обвиняют в причинении имущественного ущерба. По факту же чиновник попал в поле зрения полиции из-за отказа экономить на школьном питании. «Комбинат социального питания Красносельского района», в совет директоров которого входит Барабанщиков, одерживал победы на торгах не за счет уменьшения начальной суммы контракта, а за счет высокого балла по качественным показателям.

Незадолго до задержания экс-глава УСП рассказал о положении дел на рынке соцпитания в резонансном интервью. В нем он обвинил власти Петербурга в неспособности навести порядок в данной сфере. На страницах издания «Блокнот» появилось еще одно, более откровенное интервью Барабанщикова, которое и могло стать причиной его задержания.

Ключевой проблемой сферы соцпитания Северной столицы чиновник назвал картелизированность рынка и тесное сотрудничество владельцев частных комбинатов с районными администрациями. По его словам, чиновники нередко составляли конкурсные условия таким образом, чтобы победа досталась конкретному пищевику. Многие из таких схем раскрыли сотрудники ФАС.

«Когда Управление ФАС раскрыло очередной картель в Колпино, то в деле было четкое указание на факт сотрудничества сотрудников администрации района с поставщиками <…>. Опять же, поставщики работают годами в одних и тех же районах. Тут уместнее задать вопрос правоохранительным органам: есть ли такой лоббизм? Если есть, то приводит ли он к общественно опасным последствиям, теряет ли городской бюджет деньги?» - задался вопросом Барабанщиков.

Чтобы ликвидировать такие схемы, в Петербурге по предложению чиновника была откорректирована система проведения закупок. Размещением тендеров частично стали заниматься в комитете по госзакупкам, благодаря чему система стала более открытой и справедливой. Однако это не понравилось некоторым участникам рынка.

«Я думаю, уместно предположить, что некоторым предприятиям новая система невыгодна, потому что она разрушает сложившиеся связи и договоренности», - говорил тогда еще руководитель УСП.

По словам Барабанщикова, больше всего изменения не понравились чиновникам из районных администраций, которые не захотели терять контроль над сферой соцпитания.

«С одной стороны, комитет по государственному заказу активно включился в работу, организует закупки, и методы работы Комитета по госзаказу признаны Федеральной антимонопольной службой России как одни из наиболее проконкурентных в России. То есть на федеральном уровне им сказали, что они все делают правильно, что они повышают конкуренцию на рынке. С другой стороны, мы видим сопротивление администраций районов, которые не хотят выпускать из рук бюджетные деньги, мешает полностью перейти на новую систему», - рассказал он.

Барабанщиков отметил: есть немало примеров того, как комбинаты одерживали победы в тендерах, организованных комитетом по госзаказу. Однако потом они по договоренности с заказчиком расторгали соглашения, переигрывали конкурс уже через районную администрацию и получали контракты на выгодных для себя условиях.

«Почему Смольный не обращает на это внимания? Видимо, есть другие приоритеты», - высказал мнение чиновник.

В свете вышесказанного Барабанщиковым, нельзя исключать, что его сняли с должности не без участия районных чиновников. Они не захотели терять право распределять соглашения, стоимость которых составляет 10-15 млн рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей