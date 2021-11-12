Неизданное интервью Барабанщикова стало причиной увольнения

Image 16+
Неизданное интервью Барабанщикова стало причиной увольнения
Санкт-Петербург
Алексей Барабанщиков. Источник: bloknot.ru

Сегодня, 12 ноября, Алексей Барабанщиков был уволен с поста главы Управления социального питания. За пару дней до этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 

Официально его обвиняют в причинении имущественного ущерба. По факту же чиновник попал в поле зрения полиции из-за отказа экономить на школьном питании. «Комбинат социального питания Красносельского района», в совет директоров которого входит Барабанщиков, одерживал победы на торгах не за счет уменьшения начальной суммы контракта, а за счет высокого балла по качественным показателям. 

Незадолго до задержания экс-глава УСП рассказал о положении дел на рынке соцпитания в резонансном интервью. В нем он обвинил власти Петербурга в неспособности навести порядок в данной сфере. На страницах издания «Блокнот» появилось еще одно, более откровенное  интервью Барабанщикова, которое и могло стать причиной его задержания. 

Ключевой проблемой сферы соцпитания Северной столицы чиновник назвал картелизированность рынка и тесное сотрудничество владельцев частных комбинатов с районными администрациями. По его словам, чиновники нередко составляли конкурсные условия таким образом, чтобы победа досталась конкретному пищевику. Многие из таких схем раскрыли сотрудники ФАС. 

«Когда Управление ФАС раскрыло очередной картель в Колпино, то в деле было четкое указание на факт сотрудничества сотрудников администрации района с поставщиками <…>. Опять же, поставщики работают годами в одних и тех же районах. Тут уместнее задать вопрос правоохранительным органам: есть ли такой лоббизм? Если есть, то приводит ли он к общественно опасным последствиям, теряет ли городской бюджет деньги?» - задался вопросом Барабанщиков.

Чтобы ликвидировать такие схемы, в Петербурге по предложению чиновника была откорректирована система проведения закупок. Размещением тендеров частично стали заниматься в комитете по госзакупкам, благодаря чему система стала более открытой и справедливой. Однако это не понравилось некоторым участникам рынка. 

«Я думаю, уместно предположить, что некоторым предприятиям новая система невыгодна, потому что она разрушает сложившиеся связи и договоренности», - говорил тогда еще руководитель УСП.

По словам Барабанщикова, больше всего изменения не понравились чиновникам из районных администраций, которые не захотели терять контроль над сферой соцпитания. 

«С одной стороны, комитет по государственному заказу активно включился в работу, организует закупки, и методы работы Комитета по госзаказу признаны Федеральной антимонопольной службой России как одни из наиболее проконкурентных в России. То есть на федеральном уровне им сказали, что они все делают правильно, что они повышают конкуренцию на рынке. С другой стороны, мы видим сопротивление администраций районов, которые не хотят выпускать из рук бюджетные деньги, мешает полностью перейти на новую систему», - рассказал он.

Барабанщиков отметил: есть немало примеров того, как комбинаты одерживали победы в тендерах, организованных комитетом по госзаказу. Однако потом они по договоренности с заказчиком расторгали соглашения, переигрывали конкурс уже через районную администрацию и получали контракты на выгодных для себя условиях. 

«Почему Смольный не обращает на это внимания? Видимо, есть другие приоритеты», - высказал мнение чиновник. 

В свете вышесказанного Барабанщиковым, нельзя исключать, что его сняли с должности не без участия районных чиновников. Они не захотели терять право распределять соглашения, стоимость которых составляет 10-15 млн рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Неизданное интервью Барабанщикова стало причиной увольнения

Вчера, 17:28

Вакцинировался, но сгорел за две недели: в Петербурге комиссия расследует смерть 13-го привитого

Вчера, 11:33

Работа по улучшению школьного питания закончилась для Барабанщикова уголовным делом

11-11-2021, 11:43

Беглов: благодаря локдауну в Петербурге удалось нормализовать ситуацию с COVID-19

9-11-2021, 12:03

В Петербурге и области возбудили 29 уголовных дел за подделку COVID-документов

8-11-2021, 20:18

Взаимодействие бизнеса и Смольного в пандемию превратилось в игру в «одни ворота»?

6-11-2021, 20:53

Кого и как в Санкт-Петербурге будут отстранять от работы за отказ от вакцинации от COVID-19

5-11-2021, 15:33

Лисовец: ограничения в Петербурге будут смягчены только после вакцинации 80% граждан

4-11-2021, 13:08

В Петербурге подорожает проезд по ЗСД

3-11-2021, 20:28

Цена проезда на пригородных электричках в Петербурге не изменится в 2022 году

29-10-2021, 21:58

Власти Петербурга допускают продление COVID-ограничений на Новый год и Рождество

29-10-2021, 13:13

В Петербурге пенсионерам вместо QR-кодов выдадут бумажные справки

28-10-2021, 14:48

Локдаун не помешал губернатору Беглову уехать в «командировку»

25-10-2021, 17:28

В Петербурге перепрофилировали под лечение коронавируса одну из крупнейших больниц

16-10-2021, 10:38

В Петербурге завершают работу Книжные аллеи

15-10-2021, 14:28

В Санкт-Петербурге двое с пистолетом ограбили аптеку

14-10-2021, 09:58

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

12-10-2021, 20:13

В Петербурге свободными остаются 40% коек для ковид-пациентов

10-10-2021, 15:53

Глава комздрава не исключил введения в Петербурге обязательной вакцинации от COVID-19

9-10-2021, 13:18

В Санкт-Петербурге блогера Мысливца обязали отработать 200 часов за фейки о вакцине от COVID-19

7-10-2021, 14:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Профессор РАН Сергей Глазьев заявил о денежном интересе инициаторов обязательной вакцинации
  • 10-11-2021, 12:38

Профессор РАН Сергей Глазьев заявил о денежном интересе инициаторов обязательной вакцинации

Российский экономист, профессор РАН и политик Сергей Глазьев назвал настоящую подоплеку программы массовой вакцинации в России. По мнению эксперта,

Сотрудник МФТИ: «После вакцинации «Спутником» жидкость в легких и подозрение на онкологию»
  • 11-11-2021, 11:03

Сотрудник МФТИ: «После вакцинации «Спутником» жидкость в легких и подозрение на онкологию»

Сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Владислав Дорофеев на своей странице в социальной сети Фейсбук рассказал о том, что

Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека
  • Вчера, 11:13

Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

Шведские микробиологи утверждают, что в попытке выяснить причины тяжелого течения COVID-19 выявили негативное последствие введения антиковидных

Опубликованы основания для абсолютного медотвода от вакцинации от коронавируса COVID-19
  • 11-11-2021, 12:38

Опубликованы основания для абсолютного медотвода от вакцинации от коронавируса COVID-19

О том, кто может не вакцинироваться от коронавируса по медицинским показаниям, рассказал Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и

В центре им. Гамалеи рассказали, как бороться с врачами-антипрививочниками в России
  • Вчера, 15:33

В центре им. Гамалеи рассказали, как бороться с врачами-антипрививочниками в России

Антипрививочное движение развито во многих странах мира, но в России - особенно, потому что среди противников вакцинации есть немало врачей. Они

Вакцинировался, но сгорел за две недели: в Петербурге комиссия расследует смерть 13-го привитого
  • Вчера, 11:33

Вакцинировался, но сгорел за две недели: в Петербурге комиссия расследует смерть 13-го привитого

В Петербурге от коронавируса умер 13-й полностью привитый человек. Это 59-летний водитель погрузчика на судостроительном заводе Анатолий Хрычев,

Новости партнеров
Новости партнеров
Доктор Мясников поддержал обязательную вакцинацию, выставив встречное требование властям
  • 10-11-2021, 15:08

Доктор Мясников поддержал обязательную вакцинацию, выставив встречное требование властям

Обязательная вакцинация от COVID-19 возможна, если власти готовы выплатить компенсацию всем, у кого возникнут проблемы со здоровьем из-за прививок.

Бывший спичрайтер Кремля Галлямов предрек России революцию из-за COVID-вакцинации
  • 11-11-2021, 18:28

Бывший спичрайтер Кремля Галлямов предрек России революцию из-за COVID-вакцинации

Из-за вакцинации против COVID-19 в России может начаться революция, заявил бывший кремлевский спичрайтер, политтехнолог Аббас Галлямов. Комментируя

Академик Зверев призвал отказаться от вакцинации детей против коронавируса COVID-19
  • 10-11-2021, 10:53

Академик Зверев призвал отказаться от вакцинации детей против коронавируса COVID-19

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с изданием «Вечерняя Москва» призвал

Россия установила дымовую завесу над своей военно-морской базой Тартус в Сирии
  • 11-11-2021, 09:33

Россия установила дымовую завесу над своей военно-морской базой Тартус в Сирии

Россия прикрыла свою стратегическую военно-морскую базу в Тартусе (Сирия) дымовой завесой. Снимки порта, предоставленные компанией Maxar