В Нидерландах 85% вакцинированных и новый всплеск заражений

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В Нидерландах 85% вакцинированных и новый всплеск заражений
В Мире

В Нидерландах, где порядка 85 процентов взрослого населения полностью вакцинированы от коронавируса, новый всплеск заражений. За сутки в стране выявлено более 16 тысяч новых случаев ковида. «Евроньюс» называет вспышку «катастрофой».

Страна снова вводит ограничения - пока сроком на три недели. С субботы бары, рестораны и супермаркеты будут работать только до 20 часов, а магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, и того раньше будут закрываться - в 18.00.

На это время полностью отменены все публичные мероприятия. Спортивные мероприятия не запрещены, но проходить они будут без зрителей. Школы и театры будут работать. А вот гражданам власти рекомендуют, по возможности, вернуться к дистанционному формату работы.

«Нам необходимы эти три недели, чтобы сделать возможными ряд правовых мер, которые мы хотим использовать, чтобы отложить распространение вируса на последующий период», - заявил и.о. премьер-министр страны Марк Рютте.

Тем не менее заявление о введении частичного локдауна в Гааге встретили протестами.

Вспышка коронавируса в стране с населением в 17 миллионов, где вакцинировались от коронавируса 85 процентов взрослых, поневоле наталкивает на мысль: какой же уровень коллективного иммунитета необходим, чтобы подобных вспышек не было?!

Издание «ЛентаЧел» приводит аналогию с Челябинской областью России, где уровень вакцинации менее 50 процентов. За последние сутки заразилось 583 жителя региона. При этом население российского региона в 6 раз меньше, нежели в Нидерландах, но количество инфицированных в 27 раз меньше, чем в привитой европейской стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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