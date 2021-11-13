В Нидерландах 85% вакцинированных и новый всплеск заражений

Шведские микробиологи утверждают, что в попытке выяснить причины тяжелого течения COVID-19 выявили негативное последствие введения антиковидных
Сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Владислав Дорофеев на своей странице в социальной сети Фейсбук рассказал о том, что
О том, кто может не вакцинироваться от коронавируса по медицинским показаниям, рассказал Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и
Антипрививочное движение развито во многих странах мира, но в России - особенно, потому что среди противников вакцинации есть немало врачей. Они
В Петербурге от коронавируса умер 13-й полностью привитый человек. Это 59-летний водитель погрузчика на судостроительном заводе Анатолий Хрычев,
Из-за вакцинации против COVID-19 в России может начаться революция, заявил бывший кремлевский спичрайтер, политтехнолог Аббас Галлямов. Комментируя
Россия прикрыла свою стратегическую военно-морскую базу в Тартусе (Сирия) дымовой завесой. Снимки порта, предоставленные компанией Maxar
Новое поколение препаратов против коронавируса будут обладать уникальными свойствами — об этом сообщили британские ученые. По словам экспертов,
Доктор психологических наук из Института психологии РАН, профессор Тимофей Нестик рассказал о том, почему в России темпы вакцинации ниже, чем во
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом в медучреждениях. Как
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle