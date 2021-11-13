Смольный предпочел не замечать проблем рынка соцпитания и уголовного дела против Барабанщикова

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Смольный предпочел не замечать проблем рынка соцпитания и уголовного дела против Барабанщикова
Санкт-Петербург

Издание «Блокнот» опубликовало интервью главы Управления соцпитания Петербурга Алексея Барабанщикова, которого держат под стражей с 10 ноября. Чиновник рассказал о сотрудничестве недобросовестных поставщиков с районными администрациями Петербурга, а также отсутствии поддержки со стороны Смольного.

В прошлом году Барабанщиков предложил обновить систему проведения торгов на организацию детского питания. Сейчас госконтракты распределяются таким образом: закупку суммой менее 3 млн рублей контролирует сам заказчик, от 3 до 40 млн рублей – районная администрация, от 40 млн рублей – комитет по госзаказу.

«Была предложена новая схема закупок, согласно которой все контракты в школах одного района должны были разыгрываться на конкурсах, организуемых Комитетом по государственному заказу, в каких-то районах это один лот, в каких-то три или четыре, зависит от количества школ и учеников, и, соответственно, количества бюджетных средств, выделенных на питание детей», - отметил Барабанщиков.

Руководитель УСП отметил, что некоторые комбинаты раскритиковали эту инициативу. При этом в комитете по госзакупкам и Федеральной антимонопольной службе встретили ее с большим энтузиазмом. Другими словами, идею Барабанщикова одобрили на федеральном уровне. Однако районные администрации отказывались переходить на новую систему в надежде удержать в руках финансовые потоки.

Алексей Барабанщиков / Источник: gov.psb.ru

«Мы знаем примеры того, как компании побеждали в конкурсах, организованных Комитетом по государственному заказу, потом договаривались с заказчиками и расторгали договоры по соглашению сторон, чтобы затем переиграть конкурс уже через администрацию района и получить контракты по более выгодным для себя ценам. Почему Смольный не обращает на это внимания? Видимо, есть другие приоритеты», - сказал чиновник.

Напомним, правоохранители завели уголовное дело против Барабанщикова из-за торгов 2020 года в Пушкинском районе. В ходе тендера городское предприятие «КСП Красносельского района», где чиновник числится в составе совета директоров, заполучило госконтракты без снижения начальной (максимальной) цены контракта. Следователи расценили полную стоимость контракта, как ущерб городскому бюджету. Однако снижение НМЦК снизило бы и качество школьных обедов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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