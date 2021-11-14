Малышева о подсчете антител: «В этой каше-малаше разобраться невозможно»

Информацию, которую обрушили на россиян касательно подсчета антител, российский врач Елена Малышева назвала в эфире своей программы на Первом канале «кашей-малашей», и признала, что разобраться в ней невозможно.

Почему переболевшим с антителами надо прививаться? Такой вопрос телеведущей задали телезрители, которые не понимают, зачем им ставить вакцину, если после перенесенного заболевания у них высокие титры антител, а ученые в один голос заявляют, что приобретенный в результате болезни иммунитет сильнее поствакционного. Малышева постаралась на него ответить честно и не стала переводить разговор на другую тему.

По ее словам, в мире к антителам относятся как к несуществующему критерию, потому как разработано множество разных тестов.

«То верхняя границы нормы – 1, то 9,9, то 13, то 50. И в этой каше-малаше разобраться невозможно. В этой ситуации решили: полгода – и ставить бустер, одну прививку», - приводит слова Елены Малышевой Телеграм-канал «Пул N3».

В то же время доктор убеждена, что как только панические настроения в мире снизойдут на нет, антитела (вернее, их уровень) будут играть одну из ключевых ролей при принятии решения прививаться или нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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