Делягин призвал россиян забирать деньги из банков в ответ на введение QR-кодов

Известный экономист, депутат Государственной Думы Михаил Делягин призывает россиян срочно забирать деньги из банков, протестуя, таким образом, против введения в стране системы QR-кодов. По мнению эксперта, это не что иное, как акт агрессии государства в отношении непривитых от коронавирусной инфекции граждан.

В своем Telegram-канале Делягин написал, что он, как экономист, не поощряет хранение сбережений наличными. Мало того, что деньги не работают, так они еще могут быть украдены, выманены и так далее.

«Но сейчас мы видим совершенно безумную агрессию государства против граждан, потому что QR-коды — это не про безопасность, это про насилие ради насилия», - возмущается парламентарий.

Публикация Михаила Делягина изобилует эпитетами, которые не лучшим образом характеризует отечественную власть.

«Перед лицом этой агрессии (возможно, я не утверждаю этого), пришла пора спасать свои деньги из банков, потому что будут творить эти одичалые дальше, какие еще террористические, так сказать, действия, они предпримут не только против тех, кто заботится о своем здоровье, но и просто является их жертвами, предвидеть нельзя», - заявил он.

Напомним, 12 ноября российским правительством на рассмотрение Госдумы были внесены два проекта закона, которыми предполагается проезд в транспорте и посещение общественных мест только по QR-кодам.

Ранее СМИ сообщили о том, что в этом месяце Дума может рассмотреть еще один резонансный законопроект - о внесении прививки от ковид в национальный календарь прививок. Это, фактически, сделает вакцинацию обязательной для всех.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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