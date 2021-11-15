Доктор Мясников: принудительная COVID-вакцинация летом могла бы спасти жизни 30 тыс. человек

Известный в стране теледоктор, врач-кардиолог Александр Мясников оценил правительственный проект закона о введении QR-кодов на международном и междугородном транспорте и в общественных местах с целью улучшения эпидемиологической обстановки в стране. По его мнению, эта мера слишком запоздала.

Врач уверен: если бы в России принудительная вакцинация была введена летом, она помогла бы спасти жизни не менее 30 тысяч человек, которые умерли от коронавируса.

«Эта мера сильно запоздала. Идет волна, 40 тысяч заболевших в день. Это мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации. Если бы мы предприняли эту меру летом, то не потеряли бы 30 тысяч человек. Это цена нашего промедления», – приводит слова доктора Мясникова издание «Правда.ру» .

Тем не менее, лучше поздно, чем никогда. Доктор Мясников убежден, что темпы вакцинации от коронавируса в стране надо только наращивать. Не факт, что нынешняя волна окажется последней. В любой момент может начаться новая. Кроме того, не стоит недооценивать риски появления в стране нового, более опасного чем дельта, штамма коронавируса.

Поэтому выход у страны, которая не хочет впредь терять по тысяче человек в день, ввести принудительную вакцинацию. Добровольная вакцинация в стране с треском провалилась, подчеркивает Мясников, и не в последнюю очередь из-за благодушного отношения к антиваксерам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей