В Италии полиция провела обыски у читателей Telegram-канала противников вакцинации

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В Италии полиция провела обыски у читателей Telegram-канала противников вакцинации
В Мире

В Италии полиция провела обыски у 17 читателей закрытого ранее Telegram-канала противников вакцинации и COVID-сертификатов green pass. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что этих людей обвиняют в подстрекательстве к преступлениям и неповиновению законам.

Призывы к участию в акциях против вакцинации от коронавируса и введении green pass-документов на канале начали появляться еще в августе. К концу сентября он был закрыт.

Полицейские обвиняют участников Telegram-канала в систематическом подстрекательстве к применению оружия, а также в других, довольно серьезных правонарушениях в отношении чиновников и лиц, занимающих высокие должности, в том числе против премьер-министра Марио Драги. Врачи, ученые, журналисты также называются «мишенями» участников данного канала.

Обыски прошли в 16 крупнейших городах Италии. Многие фигуранты полиции были уже знакомы в связи с совершенными ранее преступлениями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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