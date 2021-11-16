Адвокат Барабанщикова заявил о намерении допросить влиятельных чиновников Смольного

B Петербурге ученые, врачи и правозащитники приняли участие в конференции, в ходе которой обсудили ход пандемии коронавируса в стране и оценили меры,
Кампания по вакцинации населения от коронавируса провалилась. Многие граждане не спешат прививаться даже под угрозой заболеть и умереть (а в стране,
Замдиректора института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова описала механизм смерти при коронавирусе.
Эксперты указали причины, по которым медики могут диагностировать диагноз COVID-19 даже при наличии отрицательного ПЦР-теста. Указывается, что в
Неправильное введение может быть одной из причин того, что антиковидная вакцина должным образом не сработала и не защитила человека от коронавируса.
Профессор Александр Редько, который последовательно выступает против вакцинации от коронавируса и сомневается в эффективности вакцин, основательно
Ошибки при мытье посуды могут спровоцировать рак, заявили ученые. Издание WeChat опубликовало результаты исследования, которое показало, что в 2020
Журнал Forbes сообщает, что десятки москвичей, ранее купившие поддельные сертификаты, все же решили вакцинироваться против коронавируса. Эти граждане
Правительственные эксперты из Великобритании считают, что человечеству с новым коронавирусом как с «эндемическим» заболеванием придется жить в
Известный экономист, депутат Государственной Думы Михаил Делягин призывает россиян срочно забирать деньги из банков, протестуя, таким образом, против
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