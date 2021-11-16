Адвокат Барабанщикова заявил о намерении допросить влиятельных чиновников Смольного

Адвокат Антон Цирит, представляющий в суде интересы экс-главы УСП Петербурга Алексея Барабанщикова, заявил о намерении подать ходатайство о допросе представителей исполнительной власти города.

Напомним, 15 ноября чиновника заключили под стражу на два месяца. Ему инкриминируют причинение имущественного ущерба. По версии следствия, в прошлом году Барабанщиков совместно с другими фигурантами дела обеспечил победу «КСП Красносельский» в торгах на поставку питания в школы Пушкинского района. Сам бывший глава УСП вину не признает.

Как утверждает Цирит, сторона защиты предоставила все необходимые доказательства для назначения более мягкой меры пресечения, например, домашнего ареста. Однако суд не принял их во внимание.

Адвокат отметил, что своими действиями Барабанщиков выполнял указание губернатора Петербурга Александра Беглова. Ранее градоначальник распорядился укрупнить лоты госзакупок и проводить их через комитет по госзаказу (КГЗ). Однако это не понравилось другим крупным комбинатам.

«Назначением Барабанщикова на пост были недовольны некоторые игроки рынка социального питания, были недовольны той принципиальной и открытой политикой, которую он проводил на должности начальника управления. Ему неоднократно поступали намёки на необходимость уволиться, но он этого не сделал, и единственным способом его убрать стало уголовное дело», — резюмировал адвокат.

Цирит не стал исключать, что сторона защиты будет настаивать на проведении допроса представителей Смольного.

Ранее были опубликованы результаты допроса Александра Жемякина, возглавляющего КГЗ. Он подтвердил, что идея о централизации закупок и укрупнению лотов принадлежит Беглову. Барабанщиков отвечал лишь за контроль качества. Как считают эксперты, уголовное преследование экс-главы УСП может быть связано с его недавним интервью, в котором он указал на проблему коррумпированности рынка соцпитания и причастность к этому властей Петербурга. Цирит также полагает, что в дело Барабанщикова имеет политический окрас.

«Я считаю, что здесь конечно же есть политическая составляющая, а кто боится, мне сейчас сложно сказать, но на мой взгляд совершенно точно, что здесь не только закон, но и политика», — подытожил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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