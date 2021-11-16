Минздрав РФ перечислил побочные эффекты после COVID-вакцинации

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Минздрав РФ перечислил побочные эффекты после COVID-вакцинации
Здоровье

Минздрав РФ сообщил о том, какие побочные эффекты могут развиться у пациента после вакцинации.

Так, зачастую это кратковременные реакции, которые проходят за несколько дней. Медики предупреждают, что такие состояния связаны с индивидуальными реакциями организма.

Чаще всего после вакцинации могут возникать такие побочные явления, как повышение температуры тела, боли в мышцах, головная боль, болезненность в месте укола, усталость.

Повышение температуры, объяснили эксперты, является проявлением защитной реакции организма, поскольку так быстрее уничтожается вирус. Если температура выше 38 градусов, то стоит принять парацетамол или ибупрофен. Если реакция на вакцину сохраняется более 7 дней или температура тела поднимается выше 38,5 градусов, то стоит обратиться к врачам.

Также к врачам необходимо сразу же обратиться при проявлении тяжелых аллергических реакций.

В Минздраве напоминают, что вакцинация остается основным способом защиты от заражения и тяжелого течения коронавирусной инфекции. Поэтому крайне важно получить прививку или ревакцинироваться, если после болезни или предыдущей вакцинации прошло больше шести месяцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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