Позитивные реформы в сфере социального питания обернулись для бывшего главы УСП Алексея Барабанщикова уголовным преследованием. Чиновника заключили под стражу на два месяца.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для Барабанщикова. Его «преступления» квалифицируют по статье 165 УК РФ.

Барабанщиков за время работы успел сделать систему проведения тендеров на социальное питание более прозрачной. По указанию Беглова он настаивал, чтобы электронные аукционы проводились Комитетом по госзаказу. Коррумпированные чиновники и частные комбинаты очевидно были недовольны реформами главы УСП.

Родители петербургских школьников уверены, что дело против Барабанщикова было сфабриковано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Размещенные в Сети документы доказывают, что именно глава города настаивал на укрупнении лотов. Родители требует прекратить незаконное уголовное преследование Барабанщикова.

Сложившаяся ситуация указывает на прямое отношение Смольного к уголовному преследованию чиновника. От бывшего главы УСП попросту избавились, как только он начал говорить правду о коррупции в сфере социального питания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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