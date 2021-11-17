Биолог Ирина Якутенко: коллективный иммунитет не помог Европе победить коронавирус

B Петербурге ученые, врачи и правозащитники приняли участие в конференции, в ходе которой обсудили ход пандемии коронавируса в стране и оценили меры,
Кампания по вакцинации населения от коронавируса провалилась. Многие граждане не спешат прививаться даже под угрозой заболеть и умереть (а в стране,
Замдиректора института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова описала механизм смерти при коронавирусе.
Эксперты указали причины, по которым медики могут диагностировать диагноз COVID-19 даже при наличии отрицательного ПЦР-теста. Указывается, что в
Профессор Александр Редько, который последовательно выступает против вакцинации от коронавируса и сомневается в эффективности вакцин, основательно
Неправильное введение может быть одной из причин того, что антиковидная вакцина должным образом не сработала и не защитила человека от коронавируса.
Ошибки при мытье посуды могут спровоцировать рак, заявили ученые. Издание WeChat опубликовало результаты исследования, которое показало, что в 2020
Журнал Forbes сообщает, что десятки москвичей, ранее купившие поддельные сертификаты, все же решили вакцинироваться против коронавируса. Эти граждане
Известный экономист, депутат Государственной Думы Михаил Делягин призывает россиян срочно забирать деньги из банков, протестуя, таким образом, против
Правительственные эксперты из Великобритании считают, что человечеству с новым коронавирусом как с «эндемическим» заболеванием придется жить в
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