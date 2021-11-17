Биолог Ирина Якутенко: коллективный иммунитет не помог Европе победить коронавирус

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Биолог Ирина Якутенко: коллективный иммунитет не помог Европе победить коронавирус
Здоровье
Специалист в области молекулярной биологии Ирина Якутенко

Специалист в области молекулярной биологии Ирина Якутенко выпустила видео, которое посвятила пандемии в Европе.

Как она сказала, в Европе относительно высокий процент привитых от коронавируса граждан (коллективный иммунитет в Европе от 65%), однако там растет число заболевших. В реанимациях медучреждений уже почти нет мест. Обстановка такая, как-будто бы не было никаких вакцин, подчеркнула биолог.

Она предложила обратить внимание на количество заболевших. Как сказала врач, из графиков видно, что количество случаев заболеваний в группах вакцинированных в шесть раз меньше, чем в группах непривитых. Если посмотреть на количество смертей, то можно увидеть, что среди тех, кто не вакцинирован и заболел, умирает в 12 раз больше людей, чем среди вакцинированных. Якутенко подчеркнула, что, несмотря на рост смертности, он происходит по-разному в группе вакцинированных и в группе невакцинированных.

Врач сделала вывод, что заболевают и те и другие, однако вакцинированные заражаются меньше, и те, кто заболевают, переносят болезнь сравнительно легко и очень редко умирают.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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