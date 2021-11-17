Итальянский вирусолог назвал причины вспышки ковида в Европе

В ряде стран ЕС фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, несмотря на высокие темпы вакцинации. Как стало известно, 64,9% населения ЕС и Европейской экономической зоны уже привиты, но эпидемию пока не удалось остановить. Власти Германии рассматривают вопрос о введении новых ограничений, а в Австрии для невакцинированных ввели локдаун.

Факт новой вспышки коронавируса признал эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри в Италии Антонио Клавенна.

По его словам, в Европе миллионы людей еще не привиты. В некоторых странах отменили ограничительные меры, люди не носят маски и не соблюдают дистанцию. Вирусолог также обращает внимание на то, что эффективность вакцин не составляет 100%, а иммунитет ослабевает через 4-6 месяцев. В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний заявили, что ограничительные меры следует продолжить или даже усилить. Там считают, что это снизит передачу вируса. Кроме того, в центре отметили, что без массовой вакцинации пандемию не остановить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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