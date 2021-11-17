В Смольном запретили критиковать губернатора Беглова

Окружение петербургского губернатора Александра Беглова готово пойти на все, чтобы защитить градоначальника от негатива, начиная с удаления негативных комментариев в соцсетях и заканчивая травлей его оппонентов.

В первую очередь, речь идет о рядовых петербуржцах. В социальных сетях любые негативные комментарии в адрес Беглова моментально удаляют, а самих пользователей блокируют. Прийти на личный прием к чиновникам Смольного в последнее время тоже стало проблематично.

Но эти методы меркнут по сравнению с репрессиями, которым подвергаются отдельные чиновники. В качестве примера можно привести уголовное преследование экс-главы Управления по соцпитанию Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова. Открытая критика в адрес Смольного обернулась для него не только увольнением с должности, но и арестом.

В экспертной среде считают , что поводом для травли Барабанщикова послужила его принципиальность в вопросах качества школьного питания. А инициатором «гонений» могла выступить спецпредставитель Беглова Маргарита Рудакова.

Помимо Барабанщикова, подчиненные Беглова спешно избавились от экс-главы жилищного комитета Виктора Борщева, переведя его на другую работу. Также лишился должности глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко. Причина в обоих случаях одинаковая – критика в адрес Смольного.

Еще один пример – Станислав Скачков, ушедший с поста советника председателя комитета имущественных отношений. По словам чиновника, он не смог смириться с тем, что городские власти игнорируют все конструктивные и потенциально успешные инициативы.

Наконец, тучи сгустились над вице-губернатором Олегом Эргашевым, который курирует сферы здравоохранения, соцпитания и соцполитики в городе. Летом его уже пытались уволить за критику властей по поводу неэффективной борьбы с коронавирусом. Кроме того, чиновник подвергался травле в соцсетях.

Столь активная борьба Александра Беглова с неугодными подчиненными может привести к тому, что город останется без грамотных управленцев. И бороться с насущными проблемами вроде кризиса ЖКХ и разрушения старого фонда станет некому.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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