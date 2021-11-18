Доктор Мясников рассказал о ложных эффектах вакцинации от коронавируса

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Доктор Мясников рассказал о ложных эффектах вакцинации от коронавируса
Здоровье
Врач и телеведущий Александр Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о самых распространенных заблуждениях соотечественников касательно вакцинации от коронавируса нового типа.

В своем Телеграмм-канале доктор констатировал, что часть россиян избегает прививок из-за боязни, что вакцина спровоцирует обострение хронических заболеваний. Это не соответствует действительности. Наоборот, люди с хроническими заболеваниями в группе риска по коронавирусу, в случае заражения болезнь для них может закончиться фатально. Поэтому им рекомендуется прививаться в первую очередь, во время ремиссии хронического заболевания.

Ошибочно полагать, что защита от вакцины появляется сразу после введения препарата и сохраняется надолго. Ни одна вакцина на сегодня не обеспечивает 100-процентной защиты. Количество антител со временем снижается, поэтому рекомендовано через полгода после первичной вакцинации пройти ревакцинацию.

Некоторые граждане страны уверены, что вакцина после введения долгое время «живет» в организме, но заблуждаются.

«От нее и следа нет через несколько дней, ее дело - запустить процесс формирования антител», - пояснил доктор Мясников.

Также он напомнил, что ни одна из вакцин не содержит живого вируса, поэтому заразиться от препарата невозможно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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